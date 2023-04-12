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Среда, 12 апреля, 2023
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Агентство развития бизнеса Рязанской области приглашает предпринимателей обсудить новые возможности в сфере лизинга

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Изображение от rawpixel.com на Freepik

Центр «Мой бизнес» Агентства развития бизнеса Рязанской области приглашает предпринимателей обсудить новые возможности в сфере лизинга. Встреча пройдет 14 апреля в формате бизнес-завтрака и будет интересна представителям ТОП- менеджмента компаний, которые имеют в своем автопарке более пяти транспортных средств и за последние три года совершали покупку в лизинг.

Цель бизнес-завтрака – в прямом диалоге с собственниками бизнеса обсудить текущее состояние экономики, доступность и наличие транспортных средств и самоходной техники для осуществления коммерческой деятельности.

Спикеры от АНО «Агентство развития бизнеса Рязанской области», лизинговой компании «Европлан», страховой компании «ВСК», дилерского центра ГК «Автоимпорт» выступят с экспертной оценкой состояния рынка транспортных средств, поделятся актуальными наработками и инструментами в сегменте лизинга.

Формат бизнес-завтрака — это возможность непосредственного общения, обмена опытом и расширения списка деловых контактов.

Начало мероприятия в 10-00 по адресу г. Рязань, ул. Каширина д.1Б – «Точка кипения». Необходима предварительная регистрация по ссылке.

Участие в бизнес-завтраке бесплатно. По всем вопросам можно проконсультироваться по телефону центра «Мой бизнес» +7 (4912) 600-606.

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