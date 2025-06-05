Агентство развития бизнеса и Оператор-ЦРПТ объединяют усилия для поддержки бизнеса в сфере маркировки

Агентство развития бизнеса Рязанской области и ООО «Оператор-ЦРПТ» (ЦРПТ) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения функционирования государственной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак».

Документ подписали директор Агентства Дмитрий Елисеев и заместитель генерального директора ЦРПТ Сергей Холкин. В церемонии приняла участие первый заместитель министра экономического развития Рязанской области Елена Кузина.

Агентство развития бизнеса сегодня является одним из главных операторов инфраструктуры государственной поддержки бизнеса в регионе, предоставляя предпринимателям широкий спектр сервисов — от консультаций до комплексного сопровождения проектов. Подписание соглашения с ЦРПТ стало очередным шагом в системной работе Агентства по внедрению современных цифровых решений в бизнес-среду.

«Мы обеспечиваем бизнесу не просто доступ к информации, а полноценную систему поддержки. Это особенно важно в условиях, когда цифровизация выходит на первый план. Центр на базе АРБ станет ключевой площадкой помощи бизнесу по вопросам маркировки», — отметил Дмитрий Елисеев.

Рязанская область стала одним из первых регионов страны, где подписано подобное соглашение. Это подчеркивает высокий уровень готовности региона к внедрению цифровых инструментов в инфраструктуру поддержки бизнеса.

«В региональном центре предприниматели смогут очно проконсультироваться со специалистами по вопросам маркировки, подать заявку на меры поддержки Центра развития перспективных технологий, получить помощь в адаптации к требованиям «Честного знака». Для нас это важный шаг: как оператор государственной системы маркировки мы развиваем диалог с бизнес-сообществом и поддерживаем участников рынка. Надеемся, что деятельность центра окажется востребованной и поможет предпринимателям в работе», — отметил Сергей Холкин.

Подписание соглашения — часть комплексной работы по выполнению задач национальных проектов в сфере цифровой трансформации и развития предпринимательства. Центр поддержки откроется в ближайшее время и начнет прием предпринимателей по вопросам маркировки товаров.