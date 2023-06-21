Агентство МК-тревел ищет менеджера по туризму

МК-тревел, крупнейшая туристическая компания Рязанской области с многолетней историей, ищет в свою команду менеджера по туризму.

Главная ценность компании — это её сотрудники и их потенциал. Мы всегда ценим профессионализм, знания, навыки и опыт, постоянно развиваемся и улучшаем качество предоставляемых нами услуг.

Мы — команда активных и целеустремленных единомышленников, которые чувствуют стабильность и надежность своей компании и всегда имеют возможность профессионального развития.

Информационно ознакомительные поездки, профильное обучение, семинары, тренинги помогают совершенствоваться и получать высокие результаты .

Если вы привыкли работать на результат и хотите стать частью нашей дружной команды, присоединяйтесь!

Мы уверены, что нас ждет успех, потому что вместе с Вами мы сделаем путешествия наших клиентов особенными и незабываемыми!

Узнать подробности, записаться на собеседование можно, позвонив по тел. 8-800-511-10-62 или написав на почту [email protected].