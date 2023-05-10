Агентство «Эксперт РА» назвало российский банк с предмаксимальным кредитным рейтингом

Агентство «Эксперт РА» подтвердило, что банк «Открытие», входящий в группу ВТБ, обладает высоким кредитным рейтингом на уровне ruAA. Специалисты дали стабильный прогноз по кредитоспособности организации.

Банки, получающие рейтинг ruAA, характеризует высокий уровень кредитоспособности и финансовой надежности. Это предмаксимальный показатель — выше стоят только банки с рейтингом ruAAA.

«Эксперт РА» пришло к выводу, что на рейтинг «Открытия» главным образом повлияла высокая вероятность поддержки банка российскими органами власти в случае необходимости. Достичь высокого показателя кредитной организации также помогли среднесрочные ожидания по интеграции с банком ВТБ. Ему присвоен наивысший уровень кредитоспособности по национальной шкале.

Другие факторы, положительно повлиявшие на рейтинг «Открытия», — высокая оценка рыночных позиций и комфортная позиция по капиталу, при которой банк сохранил низкий уровень рентабельности по итогам 2022 года. Уровень кредитной организации объясняется адекватными оценками качества активов, запаса ликвидности, а также показателей корпоративного управления и стратегического планирования.

«Эксперт РА» в заключении по рейтингу назвало «Открытие» системно значимой кредитной организацией федерального масштаба, которая обладает большой сетью подразделений и универсальным характером бизнеса. Согласно выводам агентства, все это обеспечивает банку высокую диверсификацию доходов по направлениям. Кроме того, специалисты поставили высокие оценки профессиональному опыту и репутации ключевых сотрудников на управленческих позициях в обновленной команде «Открытия».