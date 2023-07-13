Афонский старец предрёк России большие перемены с приходом «белого царя»

Афонский старей Стефан Караульский хоть никогда и не бывал в России, оставил множество пророчеств, которые касаются судьбы нашей страны. В одном из них он отметил: большое величество ждёт русскую землю с приходом «белого царя».
По его словам, небывалое явление ждёт Россию в 2025 году. Именно этот год принесёт радость и избавление.
В середине XX века провидец говорил, что «белый царь» уже родился.
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Старец Лаврентий Черниговский, живший на рубеже XIX и XX веков, много говорил о расколе России и Украины и о чудовищных последствиях, которые он принесёт. Одно из его пророчеств взбудоражило пользователей сети.
Лаврентий Черниговский говорил: ни в коем случае нельзя допускать разъединения России, Беларуси, Украины. Это равнозначно разъединению святой Троицы. Он также говорил, что в Киеве никогда не должно быть патриарха.