Четверг, 13 июля, 2023
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Афонский старец предрёк России большие перемены с приходом «белого царя»

7info7

Афонский старей Стефан Караульский хоть никогда и не бывал в России, оставил множество пророчеств, которые касаются судьбы нашей страны. В одном из них он отметил: большое величество ждёт русскую землю с приходом «белого царя».

По его словам, небывалое явление ждёт Россию в 2025 году. Именно этот год принесёт радость и избавление.

– Корона вернется. Царь укроет всех всех своим плащом. Великие семьи закончат распри и объединятся под началом великого правителя. Для сор больше не будет места. Цель у всех будет одна — зло изгнать. Если не навсегда, то надолго. Сотни лет покоя и процветания царь обеспечит всему миру. Но перед ними народ этот ждут страшные события, — изложил в своём пророчестве старец.

В середине XX века провидец говорил, что «белый царь» уже родился.

– Он станет светом во тьме. Ему суждено повести к светлому все человечество. Его решения на геополитической арене окажутся очевидными, но самыми эффективными. И все будут дивиться, как мы раньше не догадались до этого, – говорил он.

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Старец Лаврентий Черниговский, живший на рубеже XIX и XX веков, много говорил о расколе России и Украины и о чудовищных последствиях, которые он принесёт. Одно из его пророчеств взбудоражило пользователей сети.

Лаврентий Черниговский говорил: ни в коем случае нельзя допускать разъединения России, Беларуси, Украины. Это равнозначно разъединению святой Троицы. Он также говорил, что в Киеве никогда не должно быть патриарха.

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