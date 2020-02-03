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ВИА «Волга-Волга» 12+

Летоисчисление группы ведётся с 1997 года, это год, когда был выпущен их первый альбом. Тогда коллектив назывался «НЗ», а на рубеже 2000-х был переимнован в ВИА «Волга-Волга».

Стилистическое направление музыканты определяют, как «ска-фолк-рок-бардак» и приправляют его легким городским романсом.

ВИА «Волга-Волга» записал восемь авторских и пять кавер альбомов, группа стала участницей саундтреков к фильму Алексея Балабанова «Война», сериалу «Дальнобойщики-2», фильмам «Кавказская пленница – 2», «Счастья! Здоровья!», «Твою мать».

А также группа стала участником трибьютов Бориса Гребенщикова, Майка Науменко, а также Булата Окуджавы и Юрия Визбора, которые, в свою очередь, были презентованы телеканалом НТВ на «Квартирнике у Маргулиса».

Сегодня группа дает более ста концертов в год, участвует в фестивалях, творческих проектах, благотворительных концертах.

DEEP CLUB, Рязань, проезд Завражнова, 4

6 марта 20.00

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