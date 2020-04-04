УНАСВСЕДОМА – Дмитрий Хубезов ответит на вопросы рязанцев

В воскресенье, 5 апреля, выйдет в эфир Первый антивирусный интернет-проект от компании Paprico.ru #УНАСВСЕДОМА.

Трансляция пройдёт в группе компании в социальной сети ВКонтакте – https://vk.com/papricoru

На вопросы пользователей ответит главный врач Рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов. Также в эфир с разоблачением фейков выйдет Александр Паньков, ведущий и знаток интернет-трендов. Кроме того, Катерина Герда, солистка группы C H U D A, спортсменка и просто красивая женщина.

Начало – в 19.00. Не пропустите!