Презентация книги о русских космистах 19 века 6+

В пятницу, 20 сентября в 12 часов 30 минут в рамках 6 сезона культурно-просветительского проекта «Океан Солярис – острова памяти» французский учёный физик и философ Рудольф Бьеран презентует в Политехническом институте свою книгу о русских космистах 19 века, выдающихся рязанцах Николае Фёдорове и Константине Циолковском.

Рудольф Бьеран, в составе делегации философов-космистов, приезжал в наш город 7 июня, на Фёдоровские чтения. Покорённый тёплым приёмом и особой аурой Рязанской земли, решил приехать вновь.