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ПРЕМЬЕРА! «Король-Олень» 12+

Без сомнения, тот, кто увидит «Короля-Оленя», легко убедится в смелости нашей мысли. Мы произвели на свет новый театральный жанр. Его отличают красота, внутренняя сила, возвышенный образ мысли. Мы следуем за фантазией чуть дальше, чем дозволено приличиями, и нам не надо предсказаний: эта фьяба будет иметь огромный успех. Чуткие талантливые люди посмотрят на происходящее с правильной точки зрения и беспристрастно похвалят наш труд. Ровно так, как и подобает честному человеку, который умеет отличить тривиальность, поданную с искусством, от дешевой тривиальности без вкуса и затеи.

Но, если благосклонной публике наше творение покажется пустяком, мы примем это с философским смирением. Ибо изображение правды, которой на самом деле не существует, требует исключительного дарования и мастерства не только от актера, но и от зрителя.

21 февраля 19.00

22, 23 февраля 18.00

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