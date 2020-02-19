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Премьера! «Добро пожаловать в рай» 16+

В Рязанском театре драмы полным ходом идут репетиции очередного премьерного спектакля «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» по пьесе Бернара Вербера.

Комедию в двух действиях ставит петербуржский режиссер Дмитрий Креминский.

Премьера запланирована на праздничные дни, в честь Международного женского дня – 6,7,8,9 марта.

Сегодня Вербер считается самым издаваемым французским писателем в мире. Суммарный мировой тираж его произведений, по разным оценкам, колеблется в интервале от 10 млн. до 15 млн. экземпляров. Он обращается к людям, которых интересует восточная философия, реинкарнация, наука, экология, осознание себя через психологию и психоанализ. И при этом в его произведениях много юмора, который сглаживает серьезность повествования. В России у него тысячи поклонников, все его книги быстро переводятся на русский.

Режиссер Дмитрий Креминский, выбравший для постановки пьесу Вербера, тоже стремится к тому, чтобы у зрителя появилось желание задуматься самому о своем месте в мире.

Главный герой, попав в рай, должен вспомнить всю свою жизнь и доказать, что не зря ее прожил. Но с небес все выглядит совсем иначе! Заслуги — сомнительны. Достижения — спорны. Победы — не выдерживают никакой критики. Все перевернется с ног на голову, черное окажется белым, а белое — синим…

Есть ли у главного героя шанс все изменить?

В спектакле заняты: Заслуженный артист России Александр Зайцев. Заслуженный артист России Олег Пичурин; почетный работник культуры и искусства Рязанской области Сергей Невидин; артисты: Полина Бабаева, Андрей Блажилин, Наталья Моргуненко, Марина Невидина-Шульц, Роман Пастухов.

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