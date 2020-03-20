«Мы не одни, дорогая» 16+

Премьера спектакля в Рязанском театре драмы
Автор: Р.Куни, Дж.Чэпмен
Режисcёр: Максим Ларин
Художник-постановщик: Ирина Сидоренко
Художник по свету: Андрей Козлов
Актёры: Бабаева Полина Сергеевна, Блажилин Андрей Валерьевич, Горбачев Роман Владимирович, Конониренко Мария Викторовна, Кудря Арсений Александрович, Моргуненко Наталья Николаевна, Мясникова Марина Николаевна, Невидин Сергей Александрович , Невидина-Шульц Марина Юрьевна.
23 апреля 2020, Четверг 19:00
24 апреля 2020, Пятница 19:00
25 апреля 2020, Суббота 18:00