Музыкально-поэтический вечер «След Любви»16+

Музыкально-поэтический вечер «След Любви» — это созвучие поэзии, музыки и песочной графики, наполненное звучанием таинственного Востока.

Новые завораживающие прочтения Елены Корнеевой, увлекающие в страну песков, обжигающего солнца и страстных чувств, поэзия, наполненная откровенностью и искренностью. Елена Корнеева — член Евразийской творческой гильдии, лауреат конкурса «Открытая Евразия», автор многочисленных поэтических сборников, статей, книг, участница многих международных фестивалей и конкурсов в США, Германии, Польше, Болгарии, Беларуси, Латвии, Великобритании, руководитель международного поэтического проекта «;На одном языке».

Искусство песочной анимации в исполнении Марины Бритовой — это живое выступление художника, чьи руки рождают образы, подвижные сюжеты, обладающие высокой драматической выразительностью.

Марина Бритова — художник, художественный руководитель театра песка «БРИМ», постоянный участник фестивалей по песочной анимации, организатор международной выставки песочных иллюстрации «Знаки на песке», автор песочных спектаклей.

Любовь и страсть, расставания и встречи под будоражащие воображение звуки скрипки в исполнении Ольги Дъяченко — дипломанта всероссийских конкурсов, участницы международных фестивалей. Звук скрипки особенно нежен, говорят, что скрипка поёт, её звучание похоже на трепетный человеческий голос.

Прикоснитесь к обжигающим чувствам и ярким образам, позвольте ощутить себе новое…

Продолжительность ≈ 1 часа 30 мин

17 ноября 16.00