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Леонид Сметанников 6+

Концерт выдающегося оперного певца, баритона, Народного артиста СССР, профессора, лауреата Государственной премии Леонида Сметанникова!!! За свою многолетнюю карьеру выступал на лучших площадках нашей страны и зарубежом!!! Является первым исполнителем целого ряда советских песен, таких как День Победы Давида Тухманова и других. Поёт в ведущих оперных театрах!

В программе, в сопровождении оркестра русских народных инструментов, прозвучат всем известные старинные романсы, русские народные песни, военные песни, посвящённые 75-летию Великой Победы!

Муниципальный культурный центр

14 февраля 19:00

Купить билеты: 800-2000 руб.

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