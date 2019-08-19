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Иван и Оксана Охлобыстины 6+

В этот вечер вас ждут стихи и отрывки из произведений поэтов «серебряного века» в исполнении Ивана и Оксаны, а также общение со зрителем, ответы на вопросы, презентация книг Ивана Охлобыстина «Запах фиалки» и «Улисс», автографы и фотосессия.

Иван Охлобыстин — российский актёр, режиссёр, сценарист, драматург, журналист, писатель, бизнес мен. Священник, отец 6 детей, проживший 25 лет в счастливом браке. Монархист, ультра — патриот, звезда шоу-бизнеса, байкер, турист, спортсмен, фотограф, блогер, общественный деятель, программист и ракетчик. И это не полный список ипостасей Ивана Охлобыстина, потому, что любые попытки заключить его в рамки привычного обречены на провал.

В спектакле «Поднимаясь над горизонтом» Иван Охлобыстин впервые выйдет на сцену с супругой Оксаной.

Оксана Охлобыстина, в девичестве Арбузова, в 90-х была известна как актриса, снявшаяся в культовой картине времени «Авария – дочь мента». Дебютировала Оксана Арбузова в кино в 13 лет. В конце 80-х, начале 90-х актриса снялась более чем в10 картинах, среди которых: «Сделано в СССР», «Волкодав», «Увидеть Париж и умереть», «Завещание Сталина». На этом фильмография Арбузовой перестала пополняться, так как актриса решила полностью посвятить себя семейной жизни.

В начале 2000 годов о карьере в кино Оксана забыла, потому что сейчас она – многодетная мать и счастливая жена, и это главная роль в жизни Оксаны. Говорит, что абсолютно счастлива, Оксане нравится быть за мужем, отдавая центральное место супругу.

Спектакль «Поднимаясь над горизонтом…», который супруги представят рязанскому зрителю – это новая страница в истории этой яркой пары.

Билеты можно купить здесь.

Филармония

5 ноября 19:00

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