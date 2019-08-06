II Международный Форум Древних городов 0+ (ПРОГРАММА)

ПРОГРАММА II МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ДРЕВНИХ ГОРОДОВ 14-18 августа 2019 года. РЯЗАНЬ.

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА.

14 августа (среда)

11.00 – Открытие выставки открыток с видами древних городов России (Библиотека им. Горького, экспозиционный зал)

13.30 – 14.30 – Спектакль «Мойдодыр», Рязанский государственный областной театр кукол (Лыбедский бульвар, поляна у Старого города)

17.00 – 18.00 – Интерактивная программа музея традиций «Рязанские Хоромы» «Купеческие байки» (Зал камерной музыки Рязанской областной филармонии)

17.30 – Открытие выставки Виктора Хохлова «Душа архитектуры древних городов». КВЗ на Грибоедова

18.00 – 19.10 – Спектакль студенческого театра «Дом напротив» РФ МГИК, рук. Р. Е. Маркин, (КВЗ на Грибоедова)

19.00 – Спектакль «Ромео и Джульетта», Русский драматический театра имени Станиславского, Армения, Ереван (Рязанский областной театр драмы)

20.30 – Торжественное открытие Форума (Лыбедский бульвар, главная сцена у Цирка).

15 августа (четверг)

10.00 – 11.00 – Открытие выставки «От Античности к Средневековью: монеты Древнего Рима и Византии из коллекции М.А. Российского» (РОУНБ им. Горького, Музей книги)

11.00 – Показательный турнир по русским шахматам (Библиотека им. Горького, большой конференц-зал)

11.30 – Открытие фотовыставки «ФотоФорума древних городов» (Выставочный зал, ул. Есенина)

13.00 – 21.00 – Сувенирные ряды, ремесленные мастер-классы (Лыбедский бульвар, у цирка)

13.30 – 14.30 – Спектакль «Красная шапочка», Рязанский государственный областной театр кукол (Лыбедский бульвар, поляна у Старого города)

14.45 -15.45 – Интерактивная программа Музея традиций «Рязанские Хоромы» «Любовь моя, Рязанский хор!» (Лыбедский бульвар, главная сцена у цирка)

16.00 – 17.30 – Творческая площадка «Музыка народов мира» (Лыбедский бульвар, у цирка)

16.00 – Открытие выставки «Художники театра» (Рязанский художественный музей)

19.00 – Спектакль «ALLEGRO MA NON TROPPO», Театр «Zero en conducta», Испания, Барселона (Рязанский театр кукол)

19.00 – Спектакль «Белорусские водевили», Белорусский государственный академический театр юного зрителя, Беларусь, Минск (Рязанский театр драмы)

20.00 – Спектакль «Двенадцатая ночь», Рязанский государственный областной театр драмы (Лыбедский бульвар, у Старого города)

20.30 – Оперно-Симфоническая лаборатория «New Opera World 2019», П. Чайковский «Иоланта» (Лыбедский бульвар, главная сцена у цирка).

16 августа (пятница)

12.00-15.00 – Первый областной фестиваль-конкурс рязанского костюма «Рязанскую поневу за кремлем видно» (ОНМЦ НТ, ул. Урицкого, д. 72)

12.00-14.00, 15.00-17.00, 18.00-20.00 – «К’АРТ КАРНАВАЛ». Мастерская театрального костюма из картона. Мастер-классы для детей по изготовлению театральных масок, костюмов и доспехов из гофрокартона (Лыбедский бульвар, площадка у Старого города)

13.00-21.00 – Сувенирные ряды, ремесленные мастер-классы (Лыбедский бульвар, у цирка)

13.30-14.30 – Спектакль «Трям! Здравствуйте!», Рязанский государственный областной театр юного зрителя (Лыбедский бульвар, площадка у Старого города)

15.00-17.00 – Этноплощадка «Реконструкция и реставрация аутентичного народного костюма» (ОНМЦ НТ, ул. Урицкого, д. 72)

14:00 – 23:00 – Выступления уличных театров:

– 14.00 – Театр на ходулях «ШОУ ВЕЛИКАНОВ» (Лыбедский бульвар, главная сцена у цирка)

– 15.00 – Театрально-цирковая компания «Антикварный цирк» (Лыбедский бульвар, площадка у Старого города)

– 16.30 – Театр «Эскизы в пространстве». Спектакль «Затерянный караван» (аллеи Лыбедского бульвара у Старого города)

– 17.30 – Театр «СоЛу». Спектакль «Уикенд на Марсе» (Лыбедский бульвар, площадка у Старого города)

– 20.30 – Театр «Пластилиновый дождь». Спектакль «Обряд» (Лыбедский бульвар, площадка у Старого города)

– 22.00 – Театр огня «ЭКС». Спектакль «Огонь от кутюр» (Лыбедский бульвар, площадка у Старого города)

15.00-16.00 – Интерактивная программа Музея традиций «Рязанские Хоромы» «Сказки бабушки Арины» (Зал камерной музыки Рязанской областной филармонии)

16.00-17.00 – Гала-концерт фестиваля-конкурса рязанского костюма «Рязанскую поневу за кремлем видно». Демонстрация коллекции «Культурный код» дизайнера Валерии Седлецкой (Лыбедский бульвар, главная сцена у цирка)

17.30-18.30 – Театральный мастер-класс «Весь мир – ТЕАТР!» Молодежного Экспериментального Театра РФ МГИК, рук. В.В. Грищенко (Лыбедский бульвар, сцена у цирка)

19:00 – Спектакль «Шляпа, полная дождя», Театр «Скала», Кипр, Ларнака (Рязанский Театр юного зрителя)

19:00 – Спектакль «ВГРАЖДАНЕ», Пловдивский театр кукол, Болгария, Пловдив (Рязанский театр кукол)

20.30-22.00 – Концерт группы FEELIN’S «Музыка, объединяющая Мир». Солист Boris Savoldelli,Италия, (Лыбедский бульвар, главная сцена у цирка).

17 августа (суббота)

12:00-18:00 – Выступления уличных театров:

– 12:00 – Театр на ходулях «ШОУ ВЕЛИКАНОВ» (Лыбедский бульвар, главная сцена у цирка)

– 13.00 – Театрально-цирковая компания «Антикварный цирк» (Лыбедский бульвар, площадка у Старого города)

– 14.30 – Театр «Эскизы в пространстве». Спектакль «Мур Мур Байконур» (Лыбедский бульвар, площадка у Старого города)

– 15.30 – Театр «СоЛу». Спектакль «Нашествие енотов» (Лыбедский бульвар, площадка у Старого города)

– 17.00 – Театр «Пластилиновый дождь». Спектакль «Белые сны» (Лыбедский бульвар, площадка у Старого города)

12.00-14.00, 14.30-16.30, 17.00-19.00 – «К’АРТ КАРНАВАЛ» Мастерская театрального костюма из картона. Мастер-классы для детей по изготовлению театральных масок, костюмов и доспехов из гофрокартона (Лыбедский бульвар, площадка у Старого города)

12.00 – Международный кузнечный фестиваль (пл. Театральная)

12:00-22:00 – Сувенирные ряды, ремесленные мастер-классы (Лыбедский бульвар, у цирка)

12.00-15.00 – Областной смотр эстрадных любительских театров малых форм «Театральная провинция – Форуму древних городов» (ОНМЦ НТ, ул. Урицкого, д. 72)

12.00 – Спектакль «Выстрел», Казанский государственный театр юного зрителя (Рязанский театр юного зрителя)

13:00-16:00 – Творческая площадка «Хоровод мира» (Лыбедский бульвар, у цирка)

15.00 – Спектакль «Свадьба по-бухарски», Театр «Мавриги», Узбекистан, Бухара (Музыкальный театр)

19.00 – Шествие Древних Городов (пл. Театральная – Лыбедский бульвар, главная сцена)

20.30 – Закрытие Форума. Гала-концерт, (Лыбедский бульвар, главная сцена)

21.30 – Театр огня «ЭКС». Спектакль «Погорелый театр» (Лыбедский бульвар,

сцена у моста)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

14 августа (среда)

11:00-18.00 – Международная научно-практическая конференция «Проблемы исследования социокультурной среды древних городов» (РГУ имени С.А. Есенина, главный корпус, конференц-зал)

12.00-13.00 – Лекция-презентация «Отражение историко-культурного наследия древних городов в филокартии» (Библиотека им. Горького, Горьковский зал)

14.00-15.00 – Круглый стол «Отражение историко-культурного наследия древних городов в государственных, общественных и частных коллекциях» (Библиотека им. Горького, малый конференц-зал)

15 августа (четверг)

11:00-19:00 – Международная архитектурная конференция «Древние города и современные вызовы» (РОУНБ им. Горького, Горьковский зал)

16 августа (пятница)

10.30-18.00 – Форум «Образование без границ» (Музыкальный театр, Библиотека имени Горького)

17 августа (суббота)

11:00-18:00 – «Школа древних городов»: открытый лекторий (Торговый городок)

18 августа (воскресенье)

11:00-18:00 – «Школа древних городов»: открытый лекторий (Торговый городок)

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

15 августа (четверг)

09.00-11.00 – Международный диалог «Создание комфортной городской среды в древних городах: положительные практики» (Администрация города Рязани, ул. Радищева, 28)

16 августа (пятница)

11.00-12.30 – Пленарное заседание Ассоциации древних городов (Рязанская областная Дума)

14.00-18.00 – Тематические секции Ассоциации древних городов (Библиотека им. Горького)

15.08.1917.08.19 – II Деловой Форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области» (программа на сайте)