Рязанский театр кукол совместно с Региональным отделением Союза Театральных Деятелей РФ и телеканалом ТКР продолжает серию online-трансляций. В рамках проекта #rznppuppet_Online 9 апреля смотрим документальный фильм «Приморские гастроли». Автор – Евгения Фролова. Оператор – Сергей Карпов.

Рязанский театр кукол летит во Владивосток: 40 человек и больше полусотни кукол пересекут континент, чтобы рассказать жителям Приморья свои истории, смешные и трогательные, поэтические и музыкальные, и даже в стиле «лубок».

В гастрольной афише: спектакли «Чудеса обыкновенные», «Лев Толстой и дети. Сказки», «Большое путешествие маленького крокодильчика», «Приключения Чиполлино», «Демон».

Начало online трансляции в 19:00 по московскому времени.

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