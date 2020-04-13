На главную Афиша Афиша-топ

Дима Билан: онлайн-концерт

Онлайн-концерт совершенно бесплатно на Яндекс-Эфир

18 апреля, в 19:00

Фото со страницы Димы Билана в ВК

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанские следователи просят помочь в поисках пропавшего рыбака

Новости Рязани
Рано утром 10 марта 2020 года мужчина уехал на рыбалку. На следующий день его автомобиль был найден на берегу реки Пра у села Гришино
Узнать больше

Нуждающимся рязанцам начали выдавать продуктовые наборы

Администрация
С понедельника, 13 апреля, в Рязани начали выдавать продуктовые наборы людям, находящимся в тяжёлой жизненной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.  
Узнать больше

УФАС: цены на имбирь стабилизировались

Новости Рязани
В сообщении отмечается, что рост цен был вызван повышенным ажиотажем после появления сообщений о том, что имбирь защищает от коронавируса.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области задействовано 137 коек из 620, развёрнутых из-за коронавируса

Власть
Губернатор Рязанской области провёл очередное заседание областного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения заболевания новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом Николай...
Узнать больше

В Рязанской области коронавирусом больны 9 детей

Коронавирус Рязань
В Рязанской области коронавирусной инфекцией заражены 89 человек. Как сообщает опергруппа регионального правительства, среди заболевших - 9 детей: 2, 4, 8, 11,...
Узнать больше

В Рязанской области выросло количество заболевших коронавирусом

Коронавирус
В Рязанской области выявлено ещё 18 случаев заболевания COVID-19. Такие данные приводит официальный сайт Стопкоронавирус.РФ. В итоге в настоящее...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Пасха. Мифы и традиции Великого праздника

Акценты
В трудное время, которое нам приходится переживать этой весной, всем необходимы дополнительные силы. Где же взять их, как не в обращении к...
Узнать больше

Тест на коронавирус

Акценты
Москва. Четверг, 9 апреля. Днем я отправился сдавать тест на коронавирус. Принять это решение было непросто. И...
Узнать больше

Участники проекта «МедиаКВН» пообщались с директором Рязанской лиги КВН Алексеем Жегловым

Акценты
В среду, 8 апреля, в рамках проекта Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН»,  состоялась онлайн-беседа участников проекта с директором Рязанской лиги Международного союза КВН Алексеем...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанские следователи просят помочь в поисках пропавшего рыбака

Москвич демонстративно курил в метро и попал на видео

Мать не давала лечить своего истощенного ребенка