День рождения «М5 Молл» 0+

9 ноября рязанский ТРЦ «М5 Молл» отметит свой восьмой день рождения. По традиции торговый центр подготовил яркую шоу-программу для детей и взрослых, а также большое количество подарков для гостей ТРЦ. Главным гостем в нынешнем году станет популярный певец и музыкант Стас Костюшкин. Празднование дня рождения начнется в 10:00 со скидок до 70% в магазинах торгового центра, а закончится поздно вечером большим праздничным тортом.

Расписание мероприятий праздника:

12:00 и 14:30 – на главной сцене «М5 Молл» спектакль о справедливости, честности и желании помочь «Клочки по закоулочкам», который покажет Московский областной театр кукол. Режиссер-постановщик – Павел Акинин. Продолжительность спектакля: 60 минут. Рекомендуемый возраст: 6+. ВХОД СВОБОДНЫЙ. Главная сцена «М5 Молл» расположена в помещении рядом с магазином «Эльдорадо».

В 13:30 для юных гостей проведут творческий мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек в стиле «Шопинг», где дети своими руками создадут праздничные елочные украшения, а также освоят азы работы с акриловыми красками. Место проведения: фойе у Главной сцены.

15:00-20:00 у кинотеатра «Пять звезд» будет работать необычная 3D-фотозона, где все гости смогут бесплатно сделать уникальные фото с иллюзией остановки времени. Кстати, этот эффект стал популярным после фильма «Матрица», в котором время «замораживалось» с помощью комбинированной съемки десятками камер.

С 16:00 на сцене у фонтана (фудкорт) начнется большая праздничная шоу-программа. Для гостей «М5 Молл» выступят полуфиналисты Высшей лиги КВН команда «Умные люди», кавер-группа Вrass Brothers с зажигательными эксклюзивными аранжировками песен Элвиса Пресли, групп «Ленинград», «Звери», «Queen», «Cranberries» и не только, а также оркестр барабанщиц из Москвы.

В 19:00 на главной сцене будут награждены любимые посетителями магазины «М5 Молл», выбранные по итогам голосования покупателей, которое проходит в эти дни в официальной группе «М5 Молл» в ВКонтакте. Здесь же пройдет розыгрыш сертификатов от магазинов ТРЦ и будет названо имя обладателя суперприза – сертификата на годовое бесплатное посещение фильмов в кинокомплексе «Пять звезд» в «М5 Молл». Для того чтобы стать участником розыгрыша и гарантированно унести с собой подарок, необходимо, совершая покупки в магазинах ТРЦ до 9 ноября, регистрировать чеки на стойке информации и посетить сам розыгрыш призов в указанное время. Подробнее о правилах розыгрыша призов можно узнать на сайте «М5 Молл».

И еще один подарок подготовлен для всех участников программы лояльности «М5 Молл»: только в этот день баллы за покупки будут начисляться в тройном размере, а за покупки в детских магазинах гости получат в подарок настольную игру «Скажи скорее».

В 19:30 на главной сцене выступит ВИА «Космос». За последние 7 лет «космические» музыканты приняли участие в тысячах концертов, став лауреатами Гран-при на всероссийских и международных вокальных конкурсах и фестивалях. В репертуаре ВИА «Космос» – музыка в различных стилистических направлениях: от западного Pop, Soul и Hard Rock, до отечественного ретро и современных клубных стандартов. Для гостей «М5 Молл» ВИА исполнит свои самые лучшие кавер-композиции.

В 20:00 на главную сцену выйдет популярный российский певец и музыкант, участник десятка рейтинговых телешоу – Стас Костюшкин. На молловской сцене певец исполнит свои хиты: «Женщина, я не танцую!» «Я бальник!», «Раненая птица», «Караочен», «Всё ровно» и другие.

В 21:00 ТРЦ «М5 Молл» приглашает всех гостей отведать большой праздничный торт, приготовленный рязанскими кондитерами специально для дня рождения «М5 Молл». Место расположения угощения: сцена у фонтана (фудкорт).