«Цирк зажигает огни» 0+

14 марта в Рязанском государственном цирке — премьера дивертисмента «Цирк зажигает огни» под руководством Юрия Мерденова. Программа в лучших традициях советского цирка, в шоу много дрессированных животных, акробаты и талантливые, веселые клоуны.

Народный артист России Юрий Мерденов — человек-легенда, хранитель традиций кубанского казачества — создал блестящий конный номер с талантливой джигитовкой, с элементами трюковой акробатики, который будет представлен в цирке Рязани. Его “казаки” с блеском гастролируют в цирках Европы, Америки, Австралии и Японии. Во время гастролей в США в 1975 году американские газеты называли «Кубанских казаков» «лучшей труппой джигитов за всю историю мирового цирка».

И конечно, на манеже талантливые животные! Манерные и грациозные дрессированные кошечки Лилии Просвирниной, представительницы звездной династии, покажут свое мастерство в зажигательном и эффектном номере, который порадует и детей, и взрослых. Медведица Соня продемонстрирует акробатические трюки и с блеском исполнит цыганочку для юных зрителей. Соню и других мохнатых артистов представят детишкам Наталья Волкова-Симонова с супругом.

Заслуженная артистка России и Дагестана Фатима Гаджикурбанова-Медникова с партнером Константином Агуновичем с блеском выполняют трюки, которые до сих пор не могут повторить многие гимнасты мира – это знаменитое двойное сальто и полтора пируэта (его можно увидеть в фильме «Соло для слона с оркестром»).

Звездным акробатам аккомпанируют обезьяны-пародисты Натальи Якубовой: они копируют канатоходцев, прыгают с балансом и завязанными глазами. Блестяще выполняют джигитовку с кинжалами и саблями.

Украшением программы станет номер «Эквилибристы в движущемся кольце» в исполнении заслуженного артиста Александра Маслова, Елены Масловой и Дениса Романова.

Талантливые жонглеры, семья Дергачёвых, продемонстрируют ловкость и мастерство, жонглируя на скутерах.

Отвагу и ловкость на пределе невероятных человеческих возможностей продемонстрирует воздушный гимнаст на кольцах Платон Ежов в номере «Поэма о крыльях».

Веселить публику будет талантливый Дуэт ковёрных Сергея Гульченко и Юрия Филатова «Джамелли», в переводе с итальянского — «близнецы». Зрители будут наблюдать работу двух зрелых, умных и остроумных артистов, владеющих большинством классических цирковых жанров: от эквилибра и жонглирования, до дрессуры, и создавших выразительные образы. Номера дуэта – это великолепный оммаж классическому старому цирку начала ХХ века. Их волшебный мини-спектакль с карликовыми свинками — милые, добрые и смешные, радуют детей всех возрастов… и даже бабушек и дедушек!