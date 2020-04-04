Большой театральный капустник «Один за всех и все за одного» – онлайн

Рязанский театр кукол совместно с Региональным отделением Союза Театральных Деятелей РФ и телеканалом ТКР продолжает серию online-трансляций. В рамках проекта #rznppuppet_Online.

6 апреля смотрим Большой театральный капустник «Один за всех и все за одного».

Дамы и Господа, вас ждут удивительные события, невероятные явления и необыкновенные происшествия:

– день открытых дверей в Театре кукол «Под микроскопом»,

– откровенные признания Малыша и Карлсона,

– сборка универсального актёра в Соборной нано-лаборатории,

–а главное… На ваших глазах Драмтос, Тюзос, Музамис и де’Куклиан спасут искусство вместе с верным Театральным зрителем.

Начало online трансляции в 19:00 по московскому времени.

Будьте с нами. В прямом эфире. В театре!