Анонс online-трансляций 6+

Рязанский театр кукол совместно с Региональным отделением Союза Театральных Деятелей РФ и телеканалом ТКР начинает серию online-трансляций.17 театральных вечеров: спектакли, капустники, юбилеи, большие гастроли, красочные церемонии награждения Театрального фестиваля-премии «Зеркало сцены», а также церемонии открытия и закрытия Международного форума древних городов. Оригинальные, яркие, масштабные шоу, теплые воспоминания и удачные шутки.

Укрепляем иммунитет. Избавляемся от стресса.

Будьте с нами. В прямом эфире. В театре!

6 апреля 19-00.

Большой театральный капустник «Один за всех и все за одного» (2016)

9 апреля 19-00

Приморские гастроли Рязанского театра кукол, документальный фильм

12 апреля 19-00.

Церемония награждения победителей региональной театральной премии-фестиваля «Зеркало сцены- 2016» — «КиноТеатр»

15 апреля 19-00.

Большой театральный капустник «Четыре комнаты за четвертой стеной» (2017)

18 апреля 19-00.

Большие гастроли Рязанского театра кукол: Ялта- Назрань, документальный фильм

21 апреля 19-00.

Церемония награждения победителей региональной театральной премии-фестиваля «Зеркало сцены- 2017» — «Расследование в стиле джаз»

24 апреля 19-00.

Большой театральный капустник «В четыре руки» (2018)

27 апреля 19-00.

«Мелиховская весна», документальный фильм Рязанского театра кукол

30 апреля 19-00.

Церемония награждения победителей региональной театральной премии-фестиваля «Зеркало сцены- 2018» — «Время сбросить маски»

3 мая 19-00

Большой театральный капустник «Чуть быстрее! Чуть выше! Чуть-чуть сильнее!» (2019)

6 мая 19-00.

Церемония награждения победителей региональной театральной премии-фестиваля «Зеркало сцены- 2019» — «Рок&Роль»

9 мая 19-00.

Спектакль-концерт Рязанского театра кукол «Нам дороги эти позабыть нельзя», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

11 мая 19-00

Юбилейный вечер в Рязанском театре кукол «5:0 в нашу пользу!»

14 мая 19-00.

I Международный форум древних городов. Церемония открытия

17 мая 19-00.

I Международный форум древних городов. Церемония закрытия.

20 мая 19-00.

II Международный форум древних городов.Театр. Церемония открытия.

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