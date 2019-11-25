Волшебный посох Деда Мороза (0+)

Утро 31 декабря. Волчонок, Зайчишка и Лисичка наряжают ёлку в лесу. Над ними кружат Коршун и Ворона.

Коршун ненавидит зиму, потому что все прислуживающие ему птицы улетают на юг и приходится добывать пропитание самому. Ворона, хоть и мечется между зверями и Коршуном, но авторитет последнего берёт вверх!

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Появляется Снегурочка, которая всех зовёт к терему Деда Мороза за подарками. При этом она случайно выдаёт тайну, что Дед Мороз вызывает Зиму исключительно благодаря своему волшебному Посоху и волшебной песне. Пока звери со Снегурочкой идут пешком, Коршун с Вороной опережают их по воздуху. Они обманом выманивают Деда Мороза из терема в лес «мирить» зверей, который впопыхах забывает взять свой посох. Коршун и Ворона крадут Волшебный посох и с помощью него вызывают лето.

Смогут ли лесные жители одолеть «злодеев» и вернуть посох Деду Морозу, а всем детям – Зиму? Помогут ли им в этом лесная нечисть Леший, Кикимора и Кот Баюн? Все это вы узнаете в финале новогодней сказке-мюзикле «Волшебный посох Деда Мороза».

Композитор — В. Баскин

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Мюзикл в одном действии

Автор либретто и слова Е. Муравьев

Режиссёр-постановщик — Иван Китанин

Балетмейстер-постановщик – Александр Сапрунов

Продолжительность 60 мин

20-29 декабря

2-6, 8 января