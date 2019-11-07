Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» 6+

11 ноября в Рязанской филармонии выступят заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов Никита Борисоглебский (скрипка) и Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» (художественный руководитель и главный дирижёр Илья Дербилов). В концерте прозвучат произведения П. Чайковского.

Концерт проводится при поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны»

Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» — коллектив с полувековой историей и богатыми традициями, которые передаются музыкантами из поколения в поколение. Созданный в 1968 году, он практически сразу вошёл в число лучших оркестров страны и уже в 70-е годы получил звание лауреата всероссийского конкурса и всесоюзного смотра-конкурса профессиональных оркестров.

Первым главным дирижёром и художественным руководителем оркестра был Эдуард Серов. В последующие годы оркестр возглавляли Александр Алексеев, Николай Алексеев, Владимир Кудря, Сергей Ферулёв, Олег Зверев.

Оркестр выступал в Большом зале Ленинградской филармонии, в Большом зале Московской консерватории и в Концертном зале им. П. И. Чайковского, успешно представлял своё искусство во многих городах России и в 16 странах мира.

В 2017 году при поддержке Министерства культуры РФ, Губернатора и Правительства Ульяновской области симфонической оркестр стал участником проекта «Русские сезоны», проходившего под патронатом Президента РФ В. В. Путина, и выступил в шести префектурах Японии.

Оркестр обладает огромным репертуаром, охватывающим все стили, направления, жанры мировой симфонической музыки. В исполнении оркестра впервые прозвучали многие сочинения современных композиторов.

В 2018 году художественным руководителем и главным дирижёром оркестра становится Илья Дербилов – воспитанник петербургской дирижёрской школы. Под его руководством коллектив взял курс на расширение гастрольной деятельности в России. При поддержке Министерства культуры РФ оркестр в ноябре 2018 года выступил в Саранске на фестивале симфонических оркестров «Настоящее». В мае 2019 года коллектив был приглашён на Закрытие 62-го фестиваля искусств «На родине П. И. Чайковского» (Республика Удмуртия).

В сезоне 2019–2020 Ульяновский симфонический оркестр включён в абонемент Московской академической филармонии в Концертном зале им. П. И. Чайковского «Шедевры русской симфонической музыки. Оркестры России».

Илья Дербилов

Окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова и аспирантуру.

Художественный руководитель и главный дирижёр Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский» (с 2018 г.).

В 2002 г. начал работу в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга в должности хормейстера. С Капеллой гастролировал в США, Германии, Франции, Голландии, Испании, Люксембурге, Бельгии, Греции, Белоруссии, Украине.

С 2004 по 2007 гг. являлся дирижёром театра оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории, где плодотворно сотрудничал с выдающимся балетмейстером Н. Долгушиным.

В 2007–2012 гг. — художественный руководитель и главный дирижёр Дальневосточного академического симфонического оркестра (Хабаровск). За время работы с оркестром дал свыше трехсот концертов, выступал на Сахалине, в Амурской и Еврейской областях, а также в КНР.

Также сотрудничал с симфоническими оркестрами Омска, Красноярска, Тамбова, Петрозаводска.

Выступал на одной сцене с прославленными солистами – Д. Хворостовским, Ю. Башметом, Д. Мацуевым, Д. Коганом, Б. Андриановым.

С 2009 по 2011 гг. – приглашенный дирижёр Guri Philharmonic Orchestra (Сеул, Южная Корея).

С 2012 по 2018 гг. – дирижёр хора и симфонического оркестра Капеллы Санкт-Петербурга.

Никита Борисоглебский (скрипка)

Заслуженный артист России (2018 г.). Лауреат целого ряда престижных международных конкурсов, в их числе – конкурс Monte-Carlo Violin Masters (Гран-при, Монако, 2013), конкурс им. Ф. Крейслера (I премия, Вена, 2010), X Международный конкурс им. Я. Сибелиуса (I премия, Хельсинки, 2010), XIII Международный конкурс им. П. И. Чайковского (II премия, Серебряная медаль, пять специальных призов, Россия, 2007) и многие другие.

Лауреат премии «Virtuoso!» итальянской Академии струнных инструментов и Общества Антонио Страдивари (Италия, 2011), обладатель звания «Скрипач года» «Международного фонда Майи Плисецкой и Родиона Щедрина» (США, 2009).

Выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

Блистательный молодой российский скрипач Н. Борисоглебский сегодня по праву считается одним из самых ярких музыкантов современности. География его гастрольных туров охватывает все культурное пространство нашей планеты: от Канады и Бразилии до Китая и Японии, от Шотландии до Новой Зеландии; с регулярными концертами в Финляндии, Англии, Франции, Германии, Литве, Бельгии, Италии, Сербии, Польше, Хорватии.

Несмотря на интенсивный график зарубежных выступлений, Н. Борисоглебский много играет в России: концерты в Новосибирске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Калининграде, Ростове-на-Дону, Вологде и других городах чередуются с выступлениями в Москве и Санкт-Петербурге. Имеет записи на дисках, радио и телевидении ряда стран, в том числе на телеканале «Культура».

Играет на скрипке работы Маттео Гоффриллера 1720-х гг.

Концертный зал

11 ноября 19:00