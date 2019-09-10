Спектакль «Переплыть море» 16+

В сентябре в Рязанском театре драмы состоится премьера спектакля для взрослой и молодежной аудитории «Переплыть море» по книге Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». Примечательно то, что с русскими актерами будет работать постановочная группа из Италии: режиссер – Луиза Гуарро, художник по свету – Паскуале Суммонте.

– В Год Театра мы бросили себе вызов. Мы хотим еще больше расширить границы, подойти более неординарно и смело, как мне кажется, к своей работе. Поэтому было принято решение в этом году увеличить на три дня IV Международный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной». Ввести в репертуар больше названий зарубежной драматургии, и при этом пригласить зарубежные постановочные группы, которые помогут лучше понять героев и национальные особенности взаимоотношений. Нам кажется, что работа над зарубежной пьесой будет глубже, если в ней примут участие соотечественники драматургов. Безусловно, все постановки будут осуществлены на русском языке — мы далеко не все полиглоты. А то, что в премьерах заняты актеры именно нашего, Рязанского театра драмы, я считаю, поможет нашему зрителю понять лучше происходящее, почувствовать дух произведения и характер других стран, других народов, – рассказал Почетный работник культуры и искусства Рязанской области, директор Рязанского театра драмы С. Б. Гречко.

Луиза Гуарро уже знакома рязанскому зрителю по представленным ею на международных фестивалях спектаклей о любви «Свидания на Театральной» в Рязани постановкам: «Король ухмыляется» в 2017 году и «Хлеб. История любви во время войны» в 2018, также она участвовала в Первом международном Форуме Древних городов в 2018 году с постановкой «Дар Прометея». Ее постановки отличаются глубоким философским смыслом и утонченной красотой, они уже завоевали места в сердцах многих рязанских зрителей.

В своей новой работе режиссер предлагает интерпретацию сказки Карло Коллоди о Пиноккио как историю становления личности, в ходе которого она осознает себя, мир и себя в мире посредством игры, тем самым пройдя через необычайные и фантастические приключения: свои бессознательные страхи и горести, символически переведенные в безопасную сферу художественного вымысла.

Этот переход позволяет достичь конечной цели любого роста: эмоционального осознания себя и объективной реальности, понимание которых само по себе может сформировать нормы положительного восприятия себя в мире. Педагогика – семья (в лице Джепетто), школа, мудрый сверчок и другие) не помогает Пиноккио в его этическом, эмоциональном и умственном развитии, требуя согласия с нормами и правилами, а не их осознания. Только игра и образное экспериментирование с реальностью позволяют Пиноккио постичь объективную реальность с глубоким эмоциональным осознанием. Экстремальный опыт объективной реальности — это опыт смерти. Испытания, опасности и ошибки в воображаемой игре со смертью позволяют Пиноккио развивать чувство любви и уважения, из которых вытекают глубоко прочувствованные и осознанные правила поведения.

Эта интерпретация реализуется в спектакле, который сам по себе является ансамблевым, предстающим в форме сновидения, действом, где актеры призваны играть и преображать себя, партнеров по сцене и объекты, как если бы все они были детьми – Пиноккио. Каждое приключение, каждый образ, каждый персонаж истории изображается актерами, которые являются соавторами, призванными вкладывать свои смыслы в сцены, в которые они попадают. Отказавшись от условностей традиционного толкования, защищаясь только художественным вымыслом, актер проживает на сцене свои страхи, свою бессознательную боль и, как это делает Пиноккио, противостоит своей собственной смерти.

27 сентября в 19.00

28 и 29 сентября в 18.00