ПРЕМЬЕРА! Валентин и Валентина 12+

«Валентин и Валентина» — это история о юности, первой любви, первых препятствиях, которые кажутся то незначительными, то непреодолимыми. История о любви во все века будет современной. С момента написания пьесы ничего не изменилось. Разве что стиль одежды, музыка или участившиеся мысли о глобальном потеплении… Любовь всегда одна и та же. И в то же время для каждого своя, неповторимая, единственная. … Сегодня мы возвращаемся к этой теме уже с новой точки зрения — все сюжетные линии спектакля лично касаются каждого зрителя – касаются ровесников Валентины и Валентина, в их юной жизни все зависит от решений и поступков, которые приняты сегодня. Спектакль обращен одновременно и к сердцу, и к разуму зрителей. Мы пытаемся увидеть и понять, что в нашей жизни для каждого человека любовь возникает по-своему.
Спектакль — это своеобразное исследование любви, как самого яркого переживания нашей жизни. Когда сталкиваются разные точки зрения на любовь, высказываемые героями пьесы, мы понимаем, что отсутствие любви обедняет человеческую жизнь.
Актёры: Блажилин Андрей Валерьевич, Бурмистрова Анастасия Александровна, Гордеева Марианна Дмитриевна, Дягилева Анастасия Андреевна, Конониренко Мария Викторовна, Левин Никита Анатольевич, Мелькова Екатерина Олеговна, Моргуненко Наталья Николаевна, Морозова Римма Петровна , Мясникова Марина Николаевна, Невидин Сергей Александрович , Невидина-Шульц Марина Юрьевна, Рахманин Дмитрий Дмитриевич, Рыжков Валерий Владимирович, Шеломенцев Вячеслав Витальевич, Чудинов Егор Александрович.
Автор: М. Рощин
Режисcёр: Максим Ларин
Художник-постановщик: Екатерина Галактионова
Художник по свету: Андрей Козлов
Музыкальное оформление: Виктор Артамонов
Балетмейстер: Ася Белая
15 ноября 19:00
30 ноября 18:00
13 декабря 19:00