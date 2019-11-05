ПРЕМЬЕРА! Валентин и Валентина 12+

«Валентин и Валентина» — это история о юности, первой любви, первых препятствиях, которые кажутся то незначительными, то непреодолимыми. История о любви во все века будет современной. С момента написания пьесы ничего не изменилось. Разве что стиль одежды, музыка или участившиеся мысли о глобальном потеплении… Любовь всегда одна и та же. И в то же время для каждого своя, неповторимая, единственная. … Сегодня мы возвращаемся к этой теме уже с новой точки зрения — все сюжетные линии спектакля лично касаются каждого зрителя – касаются ровесников Валентины и Валентина, в их юной жизни все зависит от решений и поступков, которые приняты сегодня. Спектакль обращен одновременно и к сердцу, и к разуму зрителей. Мы пытаемся увидеть и понять, что в нашей жизни для каждого человека любовь возникает по-своему.

Спектакль — это своеобразное исследование любви, как самого яркого переживания нашей жизни. Когда сталкиваются разные точки зрения на любовь, высказываемые героями пьесы, мы понимаем, что отсутствие любви обедняет человеческую жизнь.

Актёры: Блажилин Андрей Валерьевич, Бурмистрова Анастасия Александровна, Гордеева Марианна Дмитриевна, Дягилева Анастасия Андреевна, Конониренко Мария Викторовна, Левин Никита Анатольевич, Мелькова Екатерина Олеговна, Моргуненко Наталья Николаевна, Морозова Римма Петровна , Мясникова Марина Николаевна, Невидин Сергей Александрович , Невидина-Шульц Марина Юрьевна, Рахманин Дмитрий Дмитриевич, Рыжков Валерий Владимирович, Шеломенцев Вячеслав Витальевич, Чудинов Егор Александрович.

Автор: М. Рощин

Режисcёр: Максим Ларин

Художник-постановщик: Екатерина Галактионова

Художник по свету: Андрей Козлов

Музыкальное оформление: Виктор Артамонов

Балетмейстер: Ася Белая

15 ноября 19:00

30 ноября 18:00

13 декабря 19:00