Премьера!!! Доктор Айболит 0+

Добрый Доктор Айболит понимает язык зверей и всегда готов придти им на помощь. Даже если для этого нужно добраться до далёкой Африки!

Быть врачом нелегко. Медсестра Варвара, например, вечно жалуется на то, что животные не носят бахил. Правда, вредный характер Варвары — ничто по сравнению с ужасным дрессировщиком, который хочет отобрать зверей у доктора и заставить их работать на себя без сна и отдыха!

Но доктор Айболит не даст своих друзей в обиду!

АВТОР ПЬЕСЫ, РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК — лауреат Национальной театральной премии Республики Беларусь Олег ЖЮГЖДА

КУКЛЫ И СЦЕНОГРАФИЯ — Лариса МИКИНА-ПРОБОДЯК

КОМПОЗИТОР — Заслуженный работник культуры РФ Альбина ШЕСТАКОВА

ХУДОЖНИК ПО СВЕТУ — Георгий ГОРАЗЕЕВ

27 октября 12.00

13, 14, 15 ноября 10.30

16 ноября 12.00