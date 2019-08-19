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Праздник урожая «Спожинки» 0+

Грандиозный фестиваль «Праздник урожая – Спожинки» в этом году отметит юбилей – он пройдёт в пятый раз. Участие в фестивале примут около 150 сельхозпредприятий и фермеров и порядка 10000 горожан.

Фестиваль пройдёт в субботу, 7 сентября, в Рязани на стадионе Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева с 9 до 15 часов.

В рамках праздника каждый из 25 районов Рязанской области представит свой аграрный потенциал. На районных площадках как крупные сельхозтоваропроизводители, так и небольшие фермерские и личные подсобные хозяйства районов организуют выставку-продажу своей продукции, продемонстрируют историческое и культурное наследие малой Родины, проведут различные конкурсы и игры.

Праздничная площадка «Рязанский каравай 2019» порадует гостей Фестиваля «Спожинки» русскими караваями, 20 хлебопекарных предприятий представят свою продукцию, а проголосовать за лучших из лучших сможет любой гость фестиваля. Выставку продукции и интерактивную программу организуют на своих стендах крупнейшие перерабатывающие предприятия Рязани.

На выставке сельскохозяйственной техники можно будет сесть за руль современных тракторов и комбайнов отечественного и импортного производства, получить консультацию от представителей компаний-поставщиков. Увидеть новые сорта и гибриды, получить консультацию специалистов по выращиванию тех или иных сельскохозяйственных культур можно будет на стендах ведущих научных организаций региона.

На выставке сельскохозяйственных животных, которая объединит основные направления животноводства Рязанской области, можно увидеть коров различных пород, овец, коз, свиней, кур, уток, гусей, цесарок, индеек, основные виды выращиваемых рыб — карпа, осетра, белого амура, толстолобика и клариевого сома. И проголосовать за самого обаятельного представителя фауны. Кроме того, в программе фестиваля — показательные выступления конно-спортивных клубов.

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста организована интерактивная детская площадка, где волонтеры проведут различные мастер-классы, познакомят юных гостей праздника с традиционными народными играми.

Молодые учёные из Рязанской области и соседних регионов представят инновационные разработки в сфере АПК, а участники проекта «Агрошкола» — продукцию, выращенную на пришкольных участках.

Гостей праздника ждут уникальные фотозоны в агарной стилистике. А на главной сцене фестиваля выступят лучшие творческие коллективы области. Центральным событием праздника станет награждение лучших хлеборобов – комбайнеров и водителей, показавших наивысшие результаты в уборочной кампании 2019 года.

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