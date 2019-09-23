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Паата Амонашвили. Семинар для родителей

2 и 3 октября в Рязани выступит доктор психологических наук, социолог, писатель, президент Международного центра гуманной педагогики Паата Амонашвили. В конгресс-отеле «Форум он проведёт семинар для родителей и учителей «Искусство семейного воспитания».
1 день
14.00-17.00
• Современное поколение детей — какое оно?
• Опыт различных методов воспитания.
• Как выстроить гармоничные отношения.
• Образ как инструмент обучения и воспитания?
• Как пробудить в ребенке интерес к учебе?
• Психология согласия:

  • как сделать так, чтобы природные стремления ребенка к Развитию, Взрослению и Свободе помогали учиться;

• Как решать проблемы с поведением:

  • что делать, если ребенок очень активен;
  • что делать, если у ребенка истерика.
    Как вести себя в конфликтных ситуациях:
  • как не потерять любовь и уважение, несмотря на конфликт;
  • как сохранить свой авторитет у подростков.

17.00-21.00
• В семье родился ребенок — кто он?
• В чем суть истинного воспитания?
• Как любить ребенка? Что значит настоящая любовь?
• Современная Мама, современный Папа — закон духовной общности.
• Как мальчика вырастить настоящим мужчиной?
• Как девочку воспитать мудрой?»
• Защита детей от агрессии среды.
• Как решать конфликтные ситуации в семье?
• Как привлечь отца к воспитанию ребенка?

2 день
14.00-17.00
• Реальности в психологии ребенка.
• Что сделать для того, чтобы не было конфликтов во время обучения ребенка.
• Авторитет учителя: Как заслужить уважение ребенка? Как сделать так, чтобы он прислушивался и учитывал Ваше мнение?
• Как гармонично выстроить процесс обучения ребенка? Как помочь усваивать знания эффективно и с интересом?
• Как помочь ребенку найти свое призвание:
-как увидеть в ребенке предназначение?

  • методы воздействия на ребенка без понуканий и критики.
    • Билингвальная система воспитания

17.00-21.00
• Романтика воспитания (методы).
• Как чувствует себя ребенок, когда его воспитывают?
• На чем основаны страхи взрослых, что лишняя любовь может избаловать ребенка.
• Что значит воспитание в радости и гармонии? Способы достижения теплых отношений с детьми любого возраста.
• Современный мир и его опасности. Как защитить ребенка?
• Гаджеты и интернет в жизни ребенка. Что делать?

Что вы узнаете на семинаре?
Как решать проблемы с поведением

  • что делать, если ребенок очень активен;
  • что делать, если у ребенка истерика.
    Как воспитать ребёнка
  • как мальчика вырастить настоящим мужчиной;
  • как девочку воспитать мудрой;

Как вести себя в конфликтных ситуациях

  • как сохранить любовь в конфликте
  • как сохранить свой авторитет, чтобы подростки уважали и слушали вас

Как ребёнку помочь найти своё призвание

  • как увидеть в ребёнке предназначение?
  • методы воздействия на мир ребёнка без понуканий и критики.
    Как спасти от зависимости
  • как уберечь от курения и алкоголя;
  • как спасти от игромании;
  • враги ли телевизор и компьютер;
  • защитить от наркочумы;
    Как привлечь отца к воспитанию детей
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