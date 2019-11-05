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Ольга Чикина 16+

В кафе Ольга представит новый альбом «Все не так, как кажется». Ольга Чикина — музыкант, поэт и художник из рязанского города Скопин. Впрочем, ее уникальное в своем роде творчество давно принадлежит не Рязани, а всему миру. Свой новый альбом «Все не так как кажется» Ольга записывала в Санкт-Петербурге, а продюсировал его Федор Чистяков из Бруклина.

На сцене и в жизни Ольга — человек-праздник, белый и рыжий клоун одновременно. Своими потешно-мудрыми, невесомо-серьезными песенками-притчами она вновь согреет нас, рассмешит и выдавит слезу даже в самый мрачный ноябрь!

Билеты: от 200 рублей

17 ноября после 18.00

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