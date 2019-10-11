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Ночь в филармонии 6+

Впервые она пройдет одновременно с Всероссийской акцией «Ночь искусств». В этом году мероприятие посвящено 170-летию со дня рождения академика И.П. Павлова.

Вы узнаете множество любопытных фактов из мира науки и искусства, а также познакомитесь с наследием великого рязанца сквозь призму творчества и музыки!

В проекте примут участие коллективы филармонии, участница шоу «Голос» Элла Хрусталева, YURA AFRIKAN – лидер DJ School (Школа диджеинга и электронной музыки, Рязань), а также этнические коллективы зарубежных студентов Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова.

ВХОД на мероприятие по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе филармонии. Телефон +7 (4912) 28-05-56.

Организационные партнеры проекта:

Мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова

Рязанская областная научная универсальная библиотека имени Горького

Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова

Рязанский медицинский колледж

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