Международная выставка кошек 0+

23 и 24 ноября в ТРЦ «М5 Молл» пройдет международная выставка кошек, организованная Рязанским клубом фелинологов Аlisa-Best Cat Club. Название для кошачьего форума организаторы взяли из песни на стихи Юрия Энтина, написанной поэтом для мультфильма «Бременские музыканты».

В этот раз путешествовать на рязанскую выставку со своими питомцами будут представители Казани, Смоленска, Москвы, Подмосковья и многих других городов. Для экспертной оценки в Рязань приедут мейн-куны, норвежские лесные, британцы, корниш-рексы, американские короткошёрстные, длинношерстные абиссинские и бенгальские кошки. Среди редких пород – американский кёрл – совсем молодая порода ласковых, но не флегматичных животных с высоким уровнем интеллекта и обучаемости. Особенность кёрлов – завернутые назад ушки, что делает их обладателей поистине уникальными среди кошачьих.

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Оценивать экстерьер животных будут профессиональные судьи из Москвы: Артем Савин, Светлана Пономарева, Анна Измалкова. Организаторы обещают, что выходы на ринг или шоу участников будут яркими и познавательными как для владельцев животных, так и для тех, кто ищет питомцев. По традиции на выставке в «М5 Молл» можно будет приобрести породистых и привитых котят от заводчиков, а также получить консультации специалиста по вопросам содержания, ухода и воспитания.

Международная выставка кошек «Ничего на свете лучше нету» пройдет в рязанском ТРЦ «М5 Молл» 23 и 24 ноября с 10:00 до 18:30 в помещении у входа №2, вторая линия (направо). ВХОД ПЛАТНЫЙ. Стоимость билетов: взрослый – 200 рублей, детский – 150 рублей, дети до 5 лет – бесплатно. И бонус для посетителей: у администраторов стойки информации «М5 Молл» можно получить талоны с гарантированной 20% скидкой. Их владельцы смогут приобрести билет на 50 рублей дешевле.