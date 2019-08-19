IV агрофестиваль «Рязанский караваец» 0+

Рязанский район всегда был и по-прежнему остается сельскохозяйственным и вносит существенный вклад в развитие всего агропромышленного комплекса региона. «Рязанский караваец» – своеобразная визитная карточка района. В этом году Рязанский район отмечает свое 90- летие со дня образования.

Яркое событие уходящего лета состоится 24 августа в живописном месте близ села Кораблино Рязанского района (дорога Рязань-Кораблино-Вышгород, площадка на берегу реки Листань). Это праздничное действо, позволяет совершить погружение в мир крестьянского труда и сельского отдыха.

Гости фестиваля увидят захватывающий процесс превращения зёрен пшеницы в ажурный и ароматный караваец – так издавна на Рязанщине называли тонкие промасленные блинчики. Да что там увидеть! Любой приехавший на фестиваль сможет поучаствовать в своеобразном квесте «От зерна до каравайца»: попробовать свои умения в косьбе, обмолоте зерна, потрудиться на мельнице, а ещё испечь свой блинчик и тут же его съесть. Караваец-квест включает в себя 9 интерактивных площадок. Выполняя задания квеста, участникам предстоит собрать весь набор ингредиентов для приготовления тонкого блинчика. Авторы самых румяных и вкусных каравайцев получат поощрительные призы. Никаких сковородок и продуктов с собой привозить не надо, от гостей требуется одно – желание попробовать сделать всё самому!

А ещё под открытым небом состоится необычный парад каравайцев и хлебобулочных изделий из муки нового урожая. Вся эта вкуснятина будет участвовать в благотворительном аукционе, посвященном 75-летию Великой Победы. Собранные средства организатор передаст на реставрацию в с. Насурово Рязанского района памятника Герою Советского Союза Алексею Каширину.

Какой же праздник без угощений и сувениров от народных умельцев? Уникальные произведения гончарного и кузнечного искусства можно приобрести здесь же, на ярмарочных рядах. На фестивале всего этого будет с лихвой! Гости праздника смогут проверить молодецкую силушку в ковке железа или своими руками превратить комок глины в сосуд, а также продегустировать и купить продукты здорового питания. Только представьте: разнообразная выпечка, вкусная деревенская сметана, творог, ароматный мёд, свежие ягоды и фрукты.

Подарком для жителей и гостей района станет выступление профессионального коллектива артистов «Лейся, песня 70-х».

Доехать до села Кораблино можно будет на автобусе № 113 от автовокзала «Приокский». А также на дополнительном транспорте от ТЦ «Глобус» с указателем «На фестиваль».

Больше о программе фестиваля можно узнать по телефонам 8 (4912) 28-91-97, 28-62-82. E-mail: [email protected], [email protected]

24 августа с 11.00 до 15.00