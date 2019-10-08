Гастроли Красноярского театра кукол 6+

С 15 по 20 октября в Рязанском театре кукол пройдут гастроли красноярского театра кукол.

ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК

Пронзительная, глубокая, проникновенная история мальчика, прошедшего сложный путь от внешней красоты к внутренней, чтобы понять истинную ценность незыблемых вещей.

15, 16 и 20 октября в 12-00

ХАРМС

Спектакль, собранный из разных произведений Хармса («Начало очень хорошего летнего дня», «Праздник», «О явлениях и существованиях», «Что теперь продают в магазинах», «Постоянство веселья и грязи», «Кассирша», «Анекдоты из жизни Пушкина» и др.), представит зрителям жизнь глазами писателя, умевшего разглядеть в повседневных событиях немыслимое и невообразимое. Но, насколько бы нелепой и дикой не оказывалась эта жизнь, главной темой спектакля станет вовсе не абсурд, а любовь и верность — единственные спасители в безумном водовороте жизни.

18 октября в 18-00

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Это история о ребенке, у которого не было друзей, так как он боялся выйти за пределы своего двора. Когда мальчику стало совсем одиноко – он слепил «друга» из снега. И как это бывает в сказках – снеговик ожил. Добрый спектакль без слов рассказывает о трогательной дружбе и невероятных приключениях, которые возможны только в детстве.

19 октября в 12-00 и 20 октября в 10-00