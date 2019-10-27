Фестиваль «Свидания на Театральной»

С 15 по 24 ноября 2019 года на сцене Рязанского государственного ордена «Знак Почёта» областного театра драмы, при поддержке Министерства культуры и туризма Рязанской области, состоится IV Международный театральный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной».
В рамках конкурсной программы зрители и жюри увидят следующие спектакли:
15 ноября – «Валентин и Валентина» М.Рощин (Рязанский областной театр драмы)
16 ноября – «ОNЕГИН» А.С. Пушкин (Омский областной театр юных зрителей им. XX-летия Ленинского Комсомола)
17 ноября – «Птица Феникс возвращается домой» Я. Пулинович (Великолукский областной драматический театр)
18 ноября – «Оркестр» Ж. Ануй (Русский академический театр имени Е. Вахтангова, г. Владикавказ)
19 ноября – «Гайзенберг» С. Стивенс (Wolfgang Borchert Theater Вольфганг Борхерт Театр г. Мюнстер, Германия)
20 ноября – «Снегурочка» А. Островский (Кинешемский драматический театр им. А.Н. Островского)
21 ноября – «Женщина из прошлого» Р. Шиммельпфенниг (Уфимский государственный татарский театр «Нур»)
22 ноября – «КрокодилЪ души моей» А. Чехов (Театр эстрады им. Аркадия Райкина г. Санкт-Петербург)
23 ноября – «КАК ВАЖНО БЫТЬ SERIOZNYM» (Московский драматический театр «Бенефис»)
24 ноября – «Я стою у ресторана: замуж – поздно, сдохнуть – рано» (Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ»)
По итогам фестиваля профессиональное жюри, в состав которого вошли известные театроведы и журналисты – Татьяна Джурова, Нияз Игламов, Юлия Клейман, Алексей Пасуев, Анастасия Иванова – определят победителей в различных номинациях.
Все театры, принявшие участие в фестивале, получат дипломы участников и специальные призы с символикой фестиваля.
Победители в номинациях получают дипломы лауреатов фестиваля.
Обращаем ваше внимание, что в этом году мы приглашаем всех желающих на лекции по теории театра и драматургии. Сложно, но интересно!
Темы:
«Типология современного театра» — Алексей Киселев
«Бог из машины: как написать плохую пьесу» — Валерий Печейкин
«Агрессия или близость? Как и зачем театр вторгается в наше личное пространство» — Юлия Клейман
«Мужчины и женщины современной пьесы» — Татьяна Джурова