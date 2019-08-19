Фестиваль «Рязанское качество» 0+

Что такое рязанское качество? Вы узнаете об этом на большом дневном бесплатном фестивале в среду, 21 августа, с 10:00 до 13:30 на площадке около ТЦ «Европа» на Советской Армии!
В рамках фестиваля состоится ярмарка-дегустация молочных продуктов, мясных деликатесов, полуфабрикатов, вкусного чая, меда, мяса птицы и хлебобулочных и кондитерских изделий, участниками которой станут ведущие товаропроизводители Рязани и Рязанской области.
Большой бесплатный зал-лекторий для производителей и представителей предприятий розничной торговли и сотрудников администраций муниципальных образований Рязанской области, курирующих вопросы развития потребительского рынка!
Маленьких гостей ждет анимационная программа и аквагрим.
На сцене фестиваля пройдет концертная программа с участием вокальных и танцевальных коллективов г. Рязани.
Лучшие из лучших получат знак «Рязанское качество».
Фестиваль организован Министерством промышленности и экономического развития Рязанской области.
21 августа с 10:00 до 13:30 Около ТЦ «Европа» на Советской Армии!