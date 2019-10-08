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Добрый человек из Сычуани 12+

Дела на земле идут плохо. Боги обеспокоены (кажется, не осталось никого, кто бы соблюдал их заповеди) и решают найти хотя бы одного доброго человека, тогда мир можно оставить таким, как он есть. Однако и это непросто. Люди неприветливы, завистливы, заняты только собой, и никаким богам они не верят. Боги не могут найти в Сычуани приюта, и только одинокая девушка Шен Де готова предоставить им ночлег. Желая отблагодарить ее, боги оставляют подарок — 1000 серебряных долларов. Шен Де открывает маленькую табачную лавку и готова помочь каждому. Но слишком много желающих получить еду и ночлег в ее маленькой лавке, и вот уже Шен Де близка к банкротству. Неожиданно появляется двоюродный брат, который берется за дело изворотливо и беспощадно, и вот уже табачная торговля процветает. Шен Де опасается рассердить богов, и боги в самом деле недовольны.

Но когда она влюбляется в летчика Ян Суна, все должно измениться…

Автор: Б. Брехт

Режисcёр: Таня Вайднер, перевод Е. Ионовой и Ю. Юзовского стихи в переводе Бориса Слуцкого

Художник-постановщик: Аннетт Вольф

Художник по свету: Андрей Козлов

Музыкальное оформление: Пауль Дессау

18 октября 19:00

19 октября 18:00

20 октября 18:00

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