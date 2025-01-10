Афиша мероприятий Рязани на выходные 11-12 января 

Вот и вышла вся страна после новогодних праздников на работу, а это значит, что вдвое возросла необходимость отдохнуть – восполнить, так сказать, энергию! Что ж, как и всегда, редакция 7info спешит рассказать рязанцам и гостям города, какие интересные мероприятия можно посетить на этих выходных, чтобы культурно обогатиться и развлечься.

11 января, суббота

– «Оживающие» полотна Ван Гога (0+), Марко Молл – последние два дня с 10:00 и до 20:00 работает в обновленном Торговом Центре мультимедийная выставка, в которой благодаря проекциям знаменитых картин и сопровождению диктора раскрывается история трагической жизни и творчества культового художника. Сочетание экспрессивных работ и классической музыки перенесет и взрослых, и детей в яркий, уникальный мир искусства Ван Гога. Стоимость билетов: от 400 до 500 рублей.

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– «Играй, рязанская гармонь!» (12+), Муниципальный культурный центр – не в первый и навряд ли в последний раз МКЦ радует своих зрителей душевной музыкальной программой, которая на сей раз начнет звучать на сцене учреждения в 18:00. Под руководством Артёма Аникина коллектив скрасит вечер тех рязанцев, которые заглянут за билетами в кассу Центра.

12 января, воскресенье

– Концерт Алексея Богомолова «На сердце зимнее тепло» (6+), КДЦ «Октябрь» – в 15:00 в честь грядущего Старого Нового года в культурно-досуговом центре «Октябрь» Алексей Богомолов – исполнитель авторских и народных песен – исполнит композиции: «Ой, мороз, мороз», «А снег идет», «Потолок ледяной», «Яблоки на снегу», «Синий иней», «Три белых коня», «Чертово колесо», «Поделим вместе небо» и другие. Вход свободный, так что насладиться лирикой смогут абсолютно все желающие!

– Спектакль «Дорогая Памела» (12+), ДК «Приокский» – история про старушку, лишившуюся всего, но нашедшую утешение в столь же потерянных людях, начнётся в 16:00 и продлится одно действие – 1 час 10 минут. Однако это не значит, что спектакль Народного молодежного театра «Нюанс» по мотивам пьесы Джона Патрика не сможет тронуть сердца зрителей! Приходите и проверьте сами, ибо как и в предыдущем случае, вход здесь свободный!

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– Московский казачий хор (6+), Муниципальный культурный центр – завершаем выходные музыкально! Казачьи напевы, военная классика и романсы, походные, исторические и лирические песни исполнят вокалисты, танцоры и артисты Московского казачьего хора – участника и гостя крупных международных фестивалей и конкурсов, таких как «Спасская башня», «Московская весна A Cappella», «SMG Awards», «Amfionia» и других. Начало в 18:00, билеты можно приобрести на сайте Центра.