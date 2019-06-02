VIII Фестиваль искусств «Кремлевские вечера» 6+

Фестиваль пройдет с 12 по 16 июня в Рязанском Кремле.

Фестиваль «Кремлевские вечера». Опера «Борис Годунов» 6+

Опера «Борис Годунов» – одно из самых известных произведений М.П. Мусоргского. Работу над ней композитор начал в 1868 году, используя либретто А.С. Пушкина и материалы «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина. Ко времени Смутного времени автор обратился не случайно – по его собственному признанию, его привлекала возможность отразить с помощью музыки отношения царя и народа, представить народ и царя в качестве главных действующих лиц. Работа над оперой была завершена в 1869 году, однако зритель увидел ее на сцене лишь в 1874 году – премьера состоялась на сцене Мариинского театра. Произведение было восторженно принято публикой, однако критика восприняла ее прохладно. В 1882 году оперу сняли с репертуара. В 1896 году новую редакцию «Бориса Годунова» осуществил Н.А. Римский-Корсаков. Сегодня опера является одним из музыкальных шедевров и активно ставится на сцене.

Рязанский губернаторский симфонический оркестр

Художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков

Рязанский камерный хор

Художественный руководитель Алексей Ракин

Главный хормейстер Ирина Антонова

Солисты московских музыкальных театров

Программа:

М.П. Мусоргский «Борис Годунов»

12 Июня 18.00

Рязанский кремль

Фестиваль «Кремлевские вечера». Концертный оркестр Военного университета Министерства обороны РФ 6+

Военный оркестр Военного университета был сформирован в 1995 г. на базе слияния двух вузов — Гуманитарной академии Вооруженных Сил и Военной академии экономики, финансов и права. За более чем 80-летний период творческой деятельности оркестра его возглавляли выдающиеся военные дирижеры, в том числе профессор, генерал-майор И. В. Петров. В разное время в оркестре работали профессор А. М. Салагян, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза композиторов М. Н. Протасов. Коллектив оркестра — дипломант смотр-конкурса штатных военных оркестров МВО в группе оркестров военных академий.

Сегодня оркестр с достоинством и честью сохраняет и приумножает славные традиции своих предшественников. Играет важную роль в воспитательной работе Военного университета, ежегодно участвует в военных парадах на Красной площади, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне и легендарному параду, посвященному 7 ноября 1941 года.

Музыканты постоянно совершенствуют свой исполнительский уровень, обновляют музыкальный репертуар, ведут обширную творческую деятельность, выступают на центральных площадках города Москвы, таких как Большой зал Московской консерватории, Центральный академический театр Российской армии, культурный центр ВС РФ.

Концертный оркестр Военного университета Министерства обороны РФ

Дирижеры – полковник Игорь Цупиков и подполковник Максим Федоров

13 Июня 19.00

Рязанский кремль

Фестиваль «Кремлевские вечера». Спектакль «Семик да Троица» 6+

В преддверии одного из главных христианских праздников – Святой Троицы – Государственный академический Рязанский русский народный хор им. Е. Попова приглашает в путешествие по славянскому календарю. Вместе с артистами вы познакомитесь с обрядами и традициями далекого времени, услышите песни, которые сопровождали наших предков.

Государственный академический Рязанский русский народный хор им. Е. Попова

Художественный руководитель Светлана Сухова

14 Июня 19.00

Рязанский кремль

Фестиваль «Кремлевские вечера». Музыкально-литературная композиция по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» 6+

В 2019 году исполнилось 210 лет со дня рождения Н. В. Гоголя. Вспомнить одно из самых известных произведений классика отечественной и мировой литературы позволит концерт, на котором образы знаменитого произведения оживут в исполнении актера театра драмы Андрея Блажилина. Иллюстрацией рассказа станет музыка в исполнении губернаторского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова.

Рязанский губернаторский симфонический оркестр

Художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков

Андрей Блажилин (художественное слово)

Программа:

Музыкально-литературная композиция по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души»

15 Июня 19.00

Рязанский кремль

Фестиваль «Кремлевские вечера». Русский гала-концерт 6+

Кульминацией VIII фестиваля искусств «Кремлевские вечера» станет русский гала-концерт. В исполнении губернаторского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова прозвучат произведения отечественных композиторов.

Рязанский губернаторский симфонический оркестр

Художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков

Солистка Государственного академического Большого театра России Надежда Гулицкая (сопрано)

Солист Московского театра «Геликон-опера» Игорь Морозов (тенор)

Программа:

Музыка отечественных композиторов

16 Июня 18.00

Рязанский кремль