Рязанский цирк выходит с каникул, и открывает новый летний сезон программой пингви-шоу «Ласта-Рика», собравшее на одном манеже легендарные цирковые аттракционы.

Единственный в мире аттракцион с участием пингвинов делает шоу обязательным к посещению, ведь сами арктические артисты удивляют зрителей своей непосредственностью и природным артистизмом. Дрессировщица, заслуженная артистка России Галина Майхровская, мастерски подмечает таланты каждого, именно на них основан эксклюзивный аттракцион с пингвинами, которых просто увидеть вживую в Центральной России – уже чудо!

Настоящую пляжную вечеринку устраивают их коллеги по манежу: пеликаны обмахивают зрителей крыльями, а морские львы предлагают гостям заморские коктейли. Экзотика на этом не заканчивается, еще один гость с далекого континента – австралийский кенгуру, настоящий боксер в комическом номере.

Красотой и грацией разноцветных попугаев можно восхищаться бесконечно, кроме того пернатые артисты демонстрируют сложные трюки: ездят на велосипеде и играют в баскетбол! В шоу принимают участие и другие дрессированные животные: 12 королевских пуделей, капуцин и даже гусь цирковой породы!

Впервые в новом Рязанском цирке! Рискованный и захватывающий номер «Канатоходцы Медниковы» под руководством известной на весь мир артистки цирка из династии дагестанских канатоходцев – Патимат Гаджикурбановой. А также легендарный конный аттракцион «Бессмертие ахалтекинца» под руководством Народного артиста Туркменистана – Бяшима Аннаева. Статные ахалтекинцы и напористые орловские скакуны несутся в бешеном темпе, а смелые акробаты выполняют невероятные трюки верхом – уровень адреналина зашкаливает!

В юбилейной программе так же примут участие и представители редких и экспериментальных жанров. Так, дверь в мир иллюзии и фантазий приоткрывает волшебник Игорь Штейн. За праздничное настроение на манеже будет отвечать Народный артист России Евгений Майхровский – легенда советского цирка Клоун Май. Неповторимый стиль, яркие репризы, виртуозный профессионализм заставят от души смеяться не только детей, но и взрослых! Говорят, если клоун Май погладит ребёнка, тот вырастет счастливым и добрым!

Пингви-шоу «Ласта-Рика» – это настоящий парад звезд, праздник доброты и сказка, погрузившись в которую, каждый почувствует себя ребёнком!

Стоимость билетов от 500 до 1500 рублей (в зависимости от сектора и ряда). Детям до 3 лет – бесплатно (по предъявлению свидетельства о рождении, без предоставления посадочного места).

С 8 июня