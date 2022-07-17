Афанасьев день 18 июля: народные приметы, что нельзя и нужно делать

18 июля в православном календаре – день памяти преподобного Афанасия Афонского. В народной традиции этот день называли просто – Афанасьевым.

Существовала традиция сегодня ночью выходить смотреть на Луну. Считалось, что она отдаёт людям свои силы. А ещё по Луне гадали на будущий урожай. Если небо ночью было светлое, без туч, а месяц светил ярко, – ждали богатые хлеба. Если всё случалось наоборот, то готовились к голодному году.

Традиции и запреты 18 июля

Афанасьев день считали мужским праздником. Ночью старики и молодые парни выходили в поле за небесным благословением. Считалось, что такой нехитрый обряд помогает удвоить мужские силы.

В Афанасьев день проводят обряды на луну. Если она растущая, читают заговоры для привлечения в свою жизнь любви и денег. Если убывающая, снимают порчу и очищают организм. А при полной луне проводят ритуал для исполнения заветного желания.

Сегодня нельзя ругаться с близкими и материться. Иначе всё плохое вернётся в вашу жизнь в двойном размере.

Есть традиция 18 июля выпекать из теста булки, пряники и печенье в виде полумесяца, добавляя много мёда, мака, орехов и сливочного масла. Готовую сдобу следует обильно посыпать цукатами, полить джемом или вареньем. Чем сытнее выпечка получится, тем удачнее жизнь семейная сложится.

Народные приметы 18 июля

Много звёзд на небе – к ясной погоде;

Если облачно и звёзд не видно, жди ненастье;

Утром радуга сулит дождь, а вечером – солнце;

Именины 18 июля отмечают Афанасий, Василий, Сергей, Степан, Агния, Анна, Варвара.

Сон в ночь на 18 июля часто становится зеркалом дел и планов человека.