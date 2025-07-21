Неблагоприятные погодные условия могут быть признаны уважительной причиной для неявки на работу, если в регионе полностью отсутствует транспортное сообщение. Об этом изданию «Абзац» рассказал адвокат Игорь Трунов.
По его словам, прогулом считается отсутствие сотрудника на рабочем месте более четырёх часов подряд без уважительной причины. Однако если причиной стала чрезвычайная ситуация, такая неявка может быть признана обоснованной.
При этом юрист подчеркнул, что ливень, прошедший в Москве и Подмосковье 21 июля, не считается объективной причиной для прогула, так как транспортное сообщение в регионе сохранено.
В Рязани сегодня также шёл дождь, но такого транспортного коллапса, как в столице не наблюдалось.