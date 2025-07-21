Неблагоприятные погодные условия могут быть признаны уважительной причиной для неявки на работу, если в регионе полностью отсутствует транспортное сообщение. Об этом изданию «Абзац» рассказал адвокат Игорь Трунов.

По его словам, прогулом считается отсутствие сотрудника на рабочем месте более четырёх часов подряд без уважительной причины. Однако если причиной стала чрезвычайная ситуация, такая неявка может быть признана обоснованной.

«Если МЧС официально объявило режим повышенной опасности — например, ураган или наводнение, — это может служить основанием для законного отсутствия на работе. Но важно, чтобы была фактическая невозможность добраться до места работы: перекрытые дороги, отсутствие общественного транспорта, отмена электричек», — пояснил Трунов.

При этом юрист подчеркнул, что ливень, прошедший в Москве и Подмосковье 21 июля, не считается объективной причиной для прогула, так как транспортное сообщение в регионе сохранено.

«Чаще такие обстоятельства возникают в регионах с плохо развитой инфраструктурой, где даже умеренные погодные явления могут парализовать движение», — отметил адвокат.

В Рязани сегодня также шёл дождь, но такого транспортного коллапса, как в столице не наблюдалось.