Адвокат мужа рязанки Елены Логуновой раскритиковал следствие 

Адвокат Иван Беззубцев, выступающий защитником мужа пропавшей рязанки Елены Логуновой Александра, раскритиковал работу следователей по поиску супруги его клиента, сообщает РЗН.инфо.
По словам адвоката, следователи проводят бесполезные следственные действия, чтобы «набить» дело. В качестве примера он привёл допрос экстрасенса.
Беззубцев также отметил, что следователи не провели экспертизы по изъятым лопатам с загородного участка Логуновых, не задавали Александру вопросов об изъятых в октябре телефонных номерах и сообщениях.
Адвокат направил следствию ходатайства о необходимости заниматься поисками пропавшей, соблюдать права всех участников процесса.