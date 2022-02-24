Адвокат мужа рязанки Елены Логуновой раскритиковал следствие 

Адвокат Иван Беззубцев, выступающий защитником мужа пропавшей рязанки Елены Логуновой Александра, раскритиковал работу следователей по поиску супруги его клиента, сообщает РЗН.инфо.

- Реклама -

По словам адвоката, следователи проводят бесполезные следственные действия, чтобы «набить» дело. В качестве примера он привёл допрос экстрасенса.

Беззубцев также отметил, что следователи не провели экспертизы по изъятым лопатам с загородного участка Логуновых, не задавали Александру вопросов об изъятых в октябре телефонных номерах и сообщениях.

Адвокат направил следствию ходатайства о необходимости заниматься поисками пропавшей, соблюдать права всех участников процесса.