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Четверг, 24 февраля, 2022

Адвокат мужа рязанки Елены Логуновой раскритиковал следствие 

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Адвокат мужа рязанки Елены Логуновой раскритиковал следствие 

Александр Ильин

Адвокат Иван Беззубцев, выступающий защитником мужа пропавшей рязанки Елены Логуновой Александра, раскритиковал работу следователей по поиску супруги его клиента, сообщает РЗН.инфо.

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По словам адвоката, следователи проводят бесполезные следственные действия, чтобы «набить» дело. В качестве примера он привёл допрос экстрасенса

Беззубцев также отметил, что следователи не провели экспертизы по изъятым лопатам с загородного участка Логуновых, не задавали Александру вопросов об изъятых в октябре телефонных номерах и сообщениях. 

Адвокат направил следствию ходатайства о необходимости заниматься поисками пропавшей, соблюдать права всех участников процесса.

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