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Происшествия

Адвокат из Рязани взяла у родственников клиента 800 тысяч на взятки и оставила их себе

Анастасия Мериакри

Рязанского адвоката обвиняют в совершении мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура области.

В 2024 году, по версии следствия, адвокат получила от родственников своего клиента 800 тысяч рублей якобы для передачи их в качестве взяток сотрудникам правоохранительных органов и суда, чтобы оставшуюся часть отбывания наказания заменили на штраф. При этом адвокат не собиралась передавать деньги должностным лицам, а планировала потратить их на собственные нужды. 

Аналогичным способом обвиняемая хотела получить денежные средства от родственников другого осужденного, однако её арестовали сотрудники УФСБ России по Рязанской области.

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После вручения копии обвинительного заключения обвиняемой уголовное дело будет направлено в Железнодорожный районный суд г. Рязани для рассмотрения по существу.

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