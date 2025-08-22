«Адских выходных» ждут на Украине после «ночи тишины»

По мнению военных экспертов, ночь с четверга на пятницу была самой спокойной для Украины за всё лето. Российские беспилотники работали в основном в прифронтовой зоне и ближнем тылу, в частности, в Харьковской области и вдоль линии боевого соприкосновения в Донбассе, пишет aif.ru.

На этом фоне выделяется только атака на военные объекты в Чугуеве, где прогремело пять мощных взрывов, вызвавших сильную детонацию.

Военный эксперт Геннадий Алёхин объяснил, что удары по Чугуеву логичны, поскольку это крупный военный и логистический хаб. «Уничтожаются склады с вооружением, атакуются места сосредоточения войск», — отметил он.

При этом «тихая ночь» напугала украинцев. В соцсетях к сообщениям о спокойной обстановке пишут, что на выходных стоит ждать массированных атак, по сравнению с которыми предыдущие удары покажутся «перебранками в песочнице».

Эксперты считают, что затишье после мощных ударов — это повод напрячься. Как правило, после крупных атак идёт оценка их последствий и доразведка новых целей.

Накануне украинской военной промышленности был нанесён столь мощный удар, что пожары на некоторых объектах продолжались и утром в пятницу. Помимо завода в Мукачеве, который производил ударные беспилотники и электронное оборудование, был уничтожен завод «Мотор Сич» в Запорожье. Член Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что это предприятие было переоборудовано под военные нужды, и удары по нему серьёзно отразятся на боевых возможностях ВСУ.