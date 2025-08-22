Пятница, 22 августа, 2025
«Адских выходных» ждут на Украине после «ночи тишины»

Алексей Самохин
Изображение сгенерировано AI

По мнению военных экспертов, ночь с четверга на пятницу была самой спокойной для Украины за всё лето. Российские беспилотники работали в основном в прифронтовой зоне и ближнем тылу, в частности, в Харьковской области и вдоль линии боевого соприкосновения в Донбассе, пишет aif.ru

На этом фоне выделяется только атака на военные объекты в Чугуеве, где прогремело пять мощных взрывов, вызвавших сильную детонацию.

Военный эксперт Геннадий Алёхин объяснил, что удары по Чугуеву логичны, поскольку это крупный военный и логистический хаб. «Уничтожаются склады с вооружением, атакуются места сосредоточения войск», — отметил он.

При этом «тихая ночь» напугала украинцев. В соцсетях к сообщениям о спокойной обстановке пишут, что на выходных стоит ждать массированных атак, по сравнению с которыми предыдущие удары покажутся «перебранками в песочнице».

Эксперты считают, что затишье после мощных ударов — это повод напрячься. Как правило, после крупных атак идёт оценка их последствий и доразведка новых целей.

Накануне украинской военной промышленности был нанесён столь мощный удар, что пожары на некоторых объектах продолжались и утром в пятницу. Помимо завода в Мукачеве, который производил ударные беспилотники и электронное оборудование, был уничтожен завод «Мотор Сич» в Запорожье. Член Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что это предприятие было переоборудовано под военные нужды, и удары по нему серьёзно отразятся на боевых возможностях ВСУ.

Спорт

В Рязани ищут директора ледового дворца

Хоккейный клуб Рязань-ВДВ объявил конкурс на замещение должности директора ледового дворца. Информация об этом появилась на официальной странице клуба «ВКонтакте». 
Религия

Священник объяснил, как православному защититься от проклятия

По словам священника, если человек живёт по заповедям, он находится под защитой Бога, и чужая хула не несёт для него разрушительной силы.
Новости России

Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.
Общество

В Рязани ищут инженера на зарплату от 150 тысяч рублей

В Рязани в августе больше всего готовы платить инженеру-технологу. Ищут сотрудника с высшим образованием и опытом работы от двух лет. Компания предлагает зарплату от 150 тыс. рублей.
Погода

Сильные дожди, грозы и туман: погода в Рязанской области на 22–23 августа

Синоптики представили прогноз погоды в Рязанской области на 22 и 23 августа 2025 года. Ожидается облачная погода, сильные дожди, грозы и туман.

Последние новости

Происшествия

В реке Пара в Рязанской области утонул мужчина

Тело человека достали сегодня в 12:40 в необорудованном для купания месте у  населенного пункта Назарьево в Сараевском районе
Новости мира

Суд обязал любовницу выплатить компенсацию семье умершего после секса с ней мужчины

Жена и сын умершего подали в суд на Чжуан и отель, требуя компенсацию в размере 550 000 юаней плюс 70 000 на погребальные расходы. Однако суд пришёл к иному решению.
Новости России

Россиянам назвали 5 лучших сервисов для бесплатных звонков вместо WhatsApp* и Telegram

Выбор бесплатных и удобных сервисов для онлайн-звонков сейчас настолько велик, что каждый сможет найти для себя подходящий вариант.
Новости России

Певец Ярослав Евдокимов перед смертью пережил сильный стресс — «МК»

Уход из жизни певца Ярослава Евдокимова стал шоком для многих. Артист не рассказывал о проблемах со здоровьем, и лишь сейчас выяснилось, что причиной смерти стал рак легких.
Новости России

Туроператоры объяснили, почему стоит выбирать Абхазию в бархатный сезон

Снижение цен до 40% и тёплое море: как отдохнуть в Абхазии в бархатный сезон
Власть и политика

На выборах в Рязанскую облдуму уточняют списки кандидатов, утверждён текст бюллетеней

Дайджест новостей от Избирательной комиссии Рязанской области за неделю с 18 по 22 августа.  
Кино и ТВ

Новые сезоны «Квартирного вопроса» и «Дачного ответа» на НТВ: что ждет зрителей

Смена декораций: в новых сезонах «Квартирного вопроса» и «Дачного ответа» на НТВ покажут переделки для звёзд
Общество

В Рязани развернули 25-метровый триколор в честь Дня государственного флага

22 августа, в День государственного флага Российской Федерации, в рязанском Лесопарке состоялись масштабные праздничные мероприятия.