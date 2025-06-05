Адреса убежищ в Рязанской области появятся на портале Госуслуг

Адреса защитных сооружений гражданской обороны в Рязани появятся на портале Госуслуг. Об этом сообщает МЧС по Рязанской области.

Информация об убежищах уже имеется в личном кабинете на Госуслугах у жителей Белгородской области. В планах разместить информацию об эвакуационных пунктах, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации, во всех субъектах страны.

Разработкой информации занимаются МЧС России совместно с Минцифры. В личном кабинете граждан появится специальная вкладка.