10.9 C
Рязань
Четверг, 14 октября, 2021
spot_img
spot_img
На главнуюВластьНовости администрации Рязанской области

Администрация Рязани может примириться с РПЦ по делу о школе №6

7info7

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Опубликовано определение Арбитражного суда о переносе рассмотрения дела о передаче здания школы №6 в Рязани в собственность Рязанской епархии. 

Напомним, ранее Арбитражный суд Рязанской области признал незаконным решение мэрии об отказе о передаче здания. Была подана апелляция, которую рассматривает 20-й апелляционный арбитражный суд. 

Рассмотрение дела было перенесено по просьбе администрации Рязани. Чиновники направили запросы в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Рязанской области. Они запросили справки о принадлежности имущества к музейному, архивному или библиотечному фонду. Также направлен запрос в Главное архивное управление о предоставлении копий документов, подтверждающих нахождение в указанном здании епархиально-параллельного отделения при классах семинарии до 1914 года. Также по делу запрошена справка, подтверждающая, что выпускники семинарии получали именно религиозное образование.

Администрация полагает, что запрошенные документы могут существенно повлиять на суть дела, привести к новым обстоятельствам и доводам сторон, а также повлиять на правовую позицию сторон (вплоть до рассмотрения возможности примирения), в связи с чем просит отложить судебное разбирательство по рассмотрению апелляционных жалоб, — говорится в определении суда.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,722ЧитателиЧитать
1,519ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]