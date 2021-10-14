Администрация Рязани может примириться с РПЦ по делу о школе №6

Опубликовано определение Арбитражного суда о переносе рассмотрения дела о передаче здания школы №6 в Рязани в собственность Рязанской епархии.

Напомним, ранее Арбитражный суд Рязанской области признал незаконным решение мэрии об отказе о передаче здания. Была подана апелляция, которую рассматривает 20-й апелляционный арбитражный суд.

Рассмотрение дела было перенесено по просьбе администрации Рязани. Чиновники направили запросы в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Рязанской области. Они запросили справки о принадлежности имущества к музейному, архивному или библиотечному фонду. Также направлен запрос в Главное архивное управление о предоставлении копий документов, подтверждающих нахождение в указанном здании епархиально-параллельного отделения при классах семинарии до 1914 года. Также по делу запрошена справка, подтверждающая, что выпускники семинарии получали именно религиозное образование.