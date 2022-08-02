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Администрацию обязали отремонтировать подъезд к водоёму в Кадоме

Решением Кадомского районного суда удовлетворено в полном объеме административное исковое заявление прокурора об обязании районной администрации оборудовать подъезд к состоящему на учете в пожарно-спасательной части водоему, расположенному на ул.Песочной р.п.Кадома, который можно использовать при тушении пожаров, площадкой с твердым покрытием. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 

В обоснование требований прокурор указал, что непринятие администрацией указанных  мер может создать трудности при борьбе с пожарами и при устранении чрезвычайных ситуаций, увеличить время их ликвидации, повлечь угрозу для жизни и здоровья граждан, находящихся в населенном пункте, а также привести к увеличению материального ущерба вследствие распространения пожара на большую площадь.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

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