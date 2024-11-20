Среда, 20 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

Чиновники обещают разобраться с дорогой под Рязанью, где прошлой зимой на мосту погиб человек

Дата публикации

Валерия Мединская
Фото Народный фронт

В 2025 году Администрация Рязанского района пообещала Народному фронту привести в порядок дорогу из села Вышетравино в деревню Новинское. Чиновники предупредили, что дорогу сначала необходимо  поставить на баланс, так как сейчас она почему-то оказалась бесхозной.

Деревня Новинское ежегодно с октября по май полностью отрезана от цивилизации. Объездную дорогу в дожди развозит, а зимой заваливает снегом.

На коротком пути к населенному пункту сломан мост. Жители утверждают, что прошлой зимой с этого моста упал и насмерть разбился человек.

Новости рубрики