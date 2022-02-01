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Вторник, 1 февраля, 2022

Администрация Рязани создаст посвящённый зимней уборке канал в Viber

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Администрация Рязани создаст посвящённый зимней уборке канал в Viber

7info7
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Администрация Рязани в Viber создаст канал, посвящённый уборки снега в городе. Об этом на заседании в региональном правительстве 1 февраля сообщила Елена Сорокина.

Канал будет общедоступным. Там планируют публиковать фото и видео уборки городских пространств. Также в канале будет появляться информация об адресах, где предстоят уборка и грейдирование.

Елена Сорокина считает, что канал будет полезен жителям города, так как они станут получать информацию на прямую. Предполагается, что там же рязанцы смогут оставлять жалобы и предложения.

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