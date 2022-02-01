Администрация Рязани создаст посвящённый зимней уборке канал в Viber

Администрация Рязани в Viber создаст канал, посвящённый уборки снега в городе. Об этом на заседании в региональном правительстве 1 февраля сообщила Елена Сорокина.

Канал будет общедоступным. Там планируют публиковать фото и видео уборки городских пространств. Также в канале будет появляться информация об адресах, где предстоят уборка и грейдирование.

Елена Сорокина считает, что канал будет полезен жителям города, так как они станут получать информацию на прямую. Предполагается, что там же рязанцы смогут оставлять жалобы и предложения.