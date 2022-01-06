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Четверг, 6 января, 2022
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Администрация Рязани сообщила новые адреса отключения воды 6 января

7info
Информация об отключении воды

Администрация Рязани сообщила новые адреса отключения холодной воды из-за ремонта водопровода в Дашково-Песочне.

6 января до 18 часов без воды останутся жильцы следующих улиц:

Шереметьевская, дома № 6 корпус 1, 2; 8, 8 корпус 1, 2; 10, 10 корпус 2, 3, 4; 12; 9, 9 корпус 1, 2; 7.

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Васильевский переулок, дома № 5, 9, 10.

Васильевская, дома № 5, 7, 9, 10, 13, 16, 17.

Васильевский проезд, дома № 3, 8.

Песоченская, дома № 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18.

Новоселов, дома № 53, 53 корпус 1, 2, 3; 55, 51, 51 корпус 1, 2, 3; 49, 45 корпус 1.

Ранее был опубликован список адресов, где воду отключили до 17 часов.

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